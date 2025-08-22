Marius Borg estaba muy cerca de Hakoon de Noruega cuando cometió una presunta violación: el gran dolor de Mette-Marit

La Casa Real noruega atraviesa su peor momento. El primogénito de la princesa Mette-Marit, Marius Borg, está acusado de 32 delitos y se enfrenta a una pena de diez años de prisión. La investigación concluyó en junio y la acusación la presentó en firme el pasado lunes aportando más de 60 testimonios y cientos de miles de archivos multimedia con información preocupante, entre los que se encuentran conversaciones entre madre e hijo y una fotografía en la que el joven posa con una pistola y un cinturón de billetes. El caso preocupa a la familia real por incumbir, además, a sus miembros más relevantes. Es lo que ha sucedido con el príncipe Haakon.

Los delitos que presenta la Fiscalía ponen los pelos de punta: un caso de violación con coito, dos casos de violación sin coito, cuatro casos de conducta sexualmente ofensiva, un caso de abuso en relaciones cercanas, dos casos de lesiones corporales, un caso de daño malicioso, un caso de amenazas, cinco violaciones de orden de restricción, un caso de abuso sexual por parte de un agente de policía y cinco infracciones de tráfico. Se trata de delitos muy graves que podrían marcar un antes y un después en la historia de la Corona, más aún teniendo en cuenta que algunos de ellos se cometieron cuando Marius se encontraba muy cerca de los propios príncipes. La prensa del país informa ahora que una de las presuntas agresiones sexuales se cometió durante un viaje de Haakon con el hijo de la princesa.

Tras acceder al escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Oslo, el diario noruego Dagbladet ha contado que Marius agredió presuntamente a una mujer de 20 años en Henningsvær, localidad situada en las islas Lofoten, en octubre de 2023, durante el transcurso de un viaje. Asimismo, se desconoce si el heredero al trono tenía constancia de estos hechos, algo que recuerda a la supuesta implicación de Mette-Marit en el encubrimiento de su hijo mayor en otra de las presuntas violaciones en Oslo, tal y como conocimos a finales del pasado año.

En este sentido, la publicación alemana Bunte ha matizado que parece "poco probable que el príncipe heredero estuviera al tanto de la agresión sexual" y ha recordado que, según la acusación, Haakon de Noruega se retiró a su habitación mientras Marius Borg salía por la ciudad a altas horas de la madrugada. El informe recoge que el joven conoció a una joven y se fue a casa de ella. Al principio "mantuvieron relaciones sexuales consentidas", pero después la situación se fue de las manos, derivando en una presunta "violación". Recordemos que a Marius se le acusa de seguir un mismo patrón: primero drogaba a sus presuntas víctimas y después abusaba de ellas. Lo hizo supuestamente en 2018, en su apartamento de Skaugum; en Skillebekk, en marzo de 2024; y en Tøyen, ocho meses después.

La Policía ha investigado imágenes que involucran hasta a 16 mujeres diferentes, pero muchos de los casos han sido sobreseídos por prescripción o por el estado de las pruebas. La policía ha encontrado "una gran cantidad de películas e imágenes" que muestran la intimidad "de varias mujeres" al registrar los teléfonos móviles y otros soportes de datos del hijo de Mette Marit.