La Casa Real noruega vive uno de sus momentos más duros. El primogénito de Mette-Marit, Marius Borg, está acusado de 32 delitos y se enfrenta a una pena de diez años de cárcel, tal y como determinó La Fiscalía este pasado lunes. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", informaron desde el ministerio público, avanzando que el juicio prevé celebrarse a comienzos de 2026. La investigación cuenta con más de 60 testimonios y con cientos de miles de mensajes y archivos multimedia, entre los que se encuentra una fotografía que deja en muy mal lugar al joven.

La instantánea ha llamado la atención en las redes sociales después de que fuera publicada por los medios noruegos. En ella, Marius posa en una de sus fiestas privadas con una pistola y una botella de champán -Dom Pérignon, valorado en más de 250 euros-. No lleva camiseta, por lo que se aprecia a la perfección el lujoso reloj que luce en la muñeca y algunos de los tatuajes que lleva en el pecho y los brazos, entre ellos, el año 1997, un corazón donde se lee Mom -'madre' en inglés- y un tigre. Además, vemos en su cintura un cinturón que sujeta varios billetes. La imagen, teniendo en cuenta el historial delictivo del joven, es cuanto menos escalofriante.

Se llama Marius Borg y es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. Es blanquito europeo y de la Casa Real y hoy ha sido imputado por 32 delitos: agresiones sexuales, amenazas, vandalismo, abusos, conducción temeraria... pic.twitter.com/R5YC5I9gyH — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 18, 2025

La imagen fue publicada originalmente en 2024, pero, debido a las novedades del caso, sigue circulando por plataformas como X, el antiguo Twitter. "No se arrepiente de nada", titulaba en su momento Blunte. "Pistola en mano, cintura llena de billetes. Esta impactante foto de Marius Borg deja claro lo mal que están las cosas para el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit. ¿Su vida? Bastante fuera de control. ¿Su reputación, su familia, la imagen de la familia real noruega? A él no parece importarle en absoluto", añadía el tabloide noruego.

La princesa, cuya mensajería con el joven está siendo investigada, no se ha pronunciado sobre los delitos que se atribuyen a Marius. Sin embargo, su marido, el príncipe Haakon de Noruega, si lo ha hecho. "Ha sido desafiante y difícil para todos", reconoció este martes a NRK. Y añadió, precavido: "Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir". También explicó que los miembros de la Casa Real seguirán cumpliendo con sus obligaciones y su agenda institucional al margen de la polémica: "Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas".

Acusado de 32 delitos

El relato de la Fiscalía es aterrador. Afirman que Marius habría llevado a cabo, supuestamente, cuatro violaciones desde el año 2018. La primera en su apartamento de Skaugum, cuando solo tenía 21 años; mantuvo sexo con una mujer drogada y lo grabó todo. La segunda ocurrió en Lofoten en 2023; la víctima, una mujer que conoció a Marius esa misma noche. Tras mantener relaciones sexuales consentidas, Marius la forzó mientras dormía y lo grabó. El tercer delito se cometió en Skillebekk, Oslo, en marzo de 2024, y el cuarto en Tøyen, Oslo, en noviembre de 2024, ambos con el mismo patrón que en las dos anteriores: mujer dormida y dispositivo de grabación.

La policía ha investigado imágenes que involucran hasta a 16 mujeres diferentes, pero muchos de los casos han sido sobreseídos por prescripción o por el estado de las pruebas. La policía ha encontrado "una gran cantidad de películas e imágenes" que muestran la intimidad "de varias mujeres" al registrar los teléfonos móviles y otros soportes de datos del hijo de Mette Marit.

La relación de delitos que presenta la Fiscalía pone los pelos de punta: un caso de violación con coito, dos casos de violación sin coito, cuatro casos de conducta sexualmente ofensiva, un caso de abuso en relaciones cercanas, dos casos de lesiones corporales, un caso de daño malicioso, un caso de amenazas, cinco violaciones de orden de restricción, un caso de abuso sexual por parte de un agente de policía y cinco infracciones de tráfico.