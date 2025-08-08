Marius Borg, castigado por aprovecharse de sus privilegios para salir de Noruega: chao, pasaporte

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue imputado este verano por 23 delitos, tres de ellos violaciones, según informó la Policía del país nórdico tras finalizar la investigación del caso. Sin embargo, el joven insiste en seguir haciendo su vida. Hace unas semanas realizó una escapada con su novia, Andrea Shaw, un plan que empalmó con el viaje a Portugal que compartió con su hermano, el príncipe Sverre Magnus, y su padrastro, el príncipe heredero Haakon Magnus de Noruega. Ahora, ha sido penalizado por desplazarse de forma poco ética.

Aunque no represente a la Casa Real nórdica, el joven sí ha mantenido hasta ahora ciertos privilegios, entre ellos, el uso de un pasaporte diplomático. Se trata de una herramienta que únicamente puede utilizar con su familia, pero que, en cambio, ha aprovechado para otros desplazamientos privados al extranjero. La corona ha sido conocedora de esto y ha tomado cartas en el asunto, según ha informado la revista noruega Se og Hør.

En concreto, ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la aprobación de la Casa Real, el encargado de expedir este documento. "Los demás miembros de la familia real deberán utilizar pasaportes regulares después de cumplir los 18 años", ha anunciado el director de comunicaciones, Guri Varpe. Otros medios locales valoran que, más allá del mal uso del pasaporte, también han sido los problemas que el joven mantiene con la justicia los que han motivado a la familia real a cortarle las alas. No quieren más disgustos.

Un preocupante historial delictivo

Como decíamos, Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, está imputado por un caso de violación, dos de violación sin coito y cuatro de comportamiento sexual ofensivo, en una lista que también incluye amenazas, vandalismo, abusos y delitos de tráfico. Otros posibles delitos, como el de abuso en relaciones íntimas contra una de sus exnovias, han sido archivados, en cambio, por falta de pruebas.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas en el caso, entre ellas varias exnovias del joven de 28 años, informó la Policía. El hijo de Mette-Marit solo reconoce delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones. También achaca su actitud problemática al consumo de alcohol, cocaína y otras sustancias, así como a sus problemas psíquicos.

El joven ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que el pasado mes de agosto fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia. Su vivienda en Skaugum, en la misma propiedad en la que residen los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, fue registrada por agentes policiales. Høiby admitió pocos días después de su primera detención parte de las acusaciones.

Hermetismo en la Casa Real

La Casa Real noruega se ha mostrado reacia a comentar el caso, que ha generado mucha atención mediática en este país nórdico, aunque Haakon ha admitido la "gravedad" de las imputaciones y Mette-Marit ha reconocido que el año pasado fue "muy duro" y que la familia recibió "ayuda profesional" del sistema sanitario.

Høiby no tiene compromisos oficiales con la Casa Real, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanos y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V y Sonia.