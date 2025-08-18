Marius Borg, acusado de 32 delitos, se enfrenta a diez años de cárcel: el informe de la fiscalía que destroza a Haakon y Mette-Marit de Noruega

La Casa Real noruega ha recibido un tremendo golpe este lunes en forma de informe policial. La fiscalía ha concluido su investigación sobre Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, al que cataloga como un "depravado sexual" que violó presuntamente a cuatro mujeres cuando estaban dormidas y lo grabó con su teléfono móvil. Está acusado de 32 delitos y se enfrenta a una pena de diez años de prisión.

La Fiscalía cerró la investigación el pasado mes de junio y la acusación se ha presentado en firme este lunes. Incluye el testimonio de más de 60 personas y cientos de miles de archivos multimedia y mensajes. El ministerio público ha explicado en una rueda de prensa que hay documentación y pruebas suficientes para declarar culpable a Marius: "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años". El portavoz ha asegurado, además, que la relación del acusado con la familia real no supone ningún privilegio para él y avanzan que el juicio podría comenzar en enero de 2026.

Cuatro violaciones

El relato de la Fiscalía es aterrador. Afirman que Marius habría llevado a cabo, supuestamente, cuatro violaciones desde el año 2018. La primera en su apartamento de Skaugum, cuando solo tenía 21 años; mantuvo sexo con una mujer drogada y lo grabó todo. La segunda ocurrió en Lofoten en 2023; la víctima, una mujer que conoció a Marius esa misma noche. Tras mantener relaciones sexuales consentidas, Marius la forzó mientras dormía y lo grabó. El tercer delito se cometió en Skillebekk, Oslo, en marzo de 2024, y el cuarto en Tøyen, Oslo, en noviembre de 2024, ambos con el mismo patrón que en las dos anteriores: mujer dormida y dispositivo de grabación.

La policía ha investigado imágenes que involucran hasta a 16 mujeres diferentes, pero muchos de los casos han sido sobreseídos por prescripción o por el estado de las pruebas. La policía ha encontrado "una gran cantidad de películas e imágenes" que muestran la intimidad "de varias mujeres" al registrar los teléfonos móviles y otros soportes de datos del hijo de Mette Marit.

La relación de delitos que presenta la Fiscalía pone los pelos de punta: un caso de violación con coito, dos casos de violación sin coito, cuatro casos de conducta sexualmente ofensiva, un caso de abuso en relaciones cercanas, dos casos de lesiones corporales, un caso de daño malicioso, un caso de amenazas, cinco violaciones de orden de restricción, un caso de abuso sexual por parte de un agente de policía y cinco infracciones de tráfico.

En libertad con cargos

Marius, que vive en el exclusivo barrio de Frogner (al oeste de Oslo) con su novia, Andrea Shaw, ha sido detenido hasta en dos ocasiones por estos delitos y puesto en libertad con cargos: "No se dan las condiciones para detenerlo y encarcelarlo antes del juicio", ha dicho el portavoz policial.

La Casa Real noruega guarda silencio y marca distancias: "Corresponde a los tribunales conocer este caso y tomar una decisión. No tenemos nada más que añadir", han dicho este lunes. Se sabe, sin embargo, que tanto Mette-Marit como Haakon se han mantenido al lado de Marius todo este tiempo, ofreciéndole protección y recursos.