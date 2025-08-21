El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega protagoniza uno de los mayores escándalos de la monarquía noruega tras ser acusado de 32 delitos, cuatro de ellos agresiones sexuales, perpetrados, supuestamente, en los últimos cuatro años. El joven se enfrenta a 10 años de prisión y el caso ha puesto en entredicho la actitud de sus padres, que lo han apoyado y protegido durante todo este tiempo. Marius Borg es hijo biológico de la princesa con su primer marido, Morten Borg, pero ha sido criado en palacio bajo el amparo de Haakon de Noruega, que lo consideraba propio. Así, el joven ha gozado siempre de una posición muy privilegiada y ha compartido infancia y adolescencia con aristócratas y royals como los hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

Y es que Mallorca no solo era el destino vacacional favorito de la familia real española sino también de la noruega. Los reyes, Harald y Sonia, solían pasar varias semanas en la isla balear y sus hijos, tanto Haakon como Marta Luisa, les acompañaban con sus respectivas familias. El príncipe europeo bajaba a la playa con el pequeño Marius y se reunía con Iñaki Urdangarin, que hacía lo propio con Juan, Pablo, Miguel e Irene. En ocasiones se les unía también Kyril de Bulgaria y sus retoños. Los niños crecieron entre olas y castillos de arena sin saber que algunas de sus decisiones (y las de sus padres) les colocarían en el foco mediático del futuro.

Sus vidas, desde luego, han discurrido por caminos muy distintos. Mientras Marius (que siempre ha hecho gala de un estilo de vida ostentoso y desordenado) se enfrenta ahora a una pena de 10 años de prisión, los hijos de Urdangarin han ocupado la primera línea mediática muy a su pesar y han labrado sus caminos lejos de la monarquía. Juan, el mayor, que acaba de romper con su novio, trabaja en Londres para Extreme E, la empresa liderada por Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno español José María Aznar, dedicada a promover el uso de vehículos eléctricos. Pablo, el segundo, que sale con Johanna Zott, sigue los pasos deportivos de su padre y fichó hace ya dos años por el Granollers Balonmano; Miguel, el tercero, se graduó en 2023 de Ciencias del Mar y sale con la venezolana Olympia Beracasa, mientras que Irene, novia de Juan Urquijo, acaba de comenzar sus estudios de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en la Universidad Oxford Brookes.

Su amistad con el conflictivo y polémico Marius Borg es ya cosa del pasado. No hay constancia de que su relación se haya mantenido en el tiempo. Los gustos que han desarrollado con los años y los ambientes que han frecuentado tampoco coinciden, de manera que aquellos niños que compartían tardes de chapuzones y cometas se han convertido en un recuerdo de tiempos mejores. Al menos, para uno de ellos.

.