Son tiempos complicados para el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Juan, el más desconocido y hermético de los cuatro hermanos, se recupera estos días de una ruptura sentimental que le ha dejado el corazón hecho pedazos, como solo puede hacer ese primer amor que se vive como si fuese a ser eterno. Tal es su dolor que se ha refugiado en Cerdeña, donde el mar, la tranquilidad y la soledad se han convertido en la mejor medicina.

Hace ya tres años que Juan se instaló en Londres, donde comenzó a trabajar en Extreme E, la empresa liderada por Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno español José María Aznar, dedicada a promover el uso de vehículos eléctricos. Y mientras iniciaba su andadura en el mundo laboral, encontró también el amor. Llegaron a vivir juntos pero el año pasado atravesaron una crisis que puso en jaque la relación, tal y como desvelábamos en Informalia. Este segundo intento, sin embargo, no ha tenido un final feliz.

Según El Nacional Cat., la ruptura es definitiva y ha supuesto un duro golpe para Juan, que decidió entonces sanar las heridas con la ayuda de profesionales en un entorno tranquilo y aislado. Ya más recuperado, ha viajado a Cerdeña, donde continúa su recuperación entre paseos a orillas del Mediterráneo y deporte en una pequeña localidad donde pasa desapercibido y disfruta de la soledad y la discreción que le definen.

De vuelta a Londres

Juan tiene previsto prolongar su retiro hasta finales de agosto, hasta que las obligaciones laborales le reclamen de nuevo y regrese a Londres. La infanta Cristina está al tanto del mal de amores de su hijo y lo ha apoyado en todo momento, incluso acompañado algunos días. También sus hermanos, a los que está muy unido.

Juan comparte ciudad con el más pequeño de los chicos, Miguel, que se graduó en 2023 de Ciencias del Mar y sale con la venezolana Olympia Beracasa, mientras que Irene, novia de Juan Urquijo, acaba de comenzar sus estudios de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en la Universidad Oxford Brookes. Pablo es el único que reside en España, concretamente en Barcelona, donde desarrolla su carrera deportiva como extremo derecho en el equipo Fraikin BM. Granollers de balonmano, siguiendo los pasos de su padre. Es el más simpático y atento de los hermanos y mantiene una relación con Johanna Zott, estudiante de medicina, desde hace dos años.

