Juan Urdangarin reside con su novio en Londres: el misterio de la vida sentimental del hijo menos conocido de la infanta Cristina

Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (Barcelona, 29 de septiembre de 1999) es el primogénito de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki de Urdangarin, antiguos duques de Palma de Mallorca. Es séptimo en la línea de sucesión al trono español, tras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón, la infanta Elena de Borbón, Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar y su madre, la infanta Cristina de Borbón. A sus 26 años, ha encontrado su espacio personal y profesional en Londres. Se dijo que Juan valora un cambio de rumbo: trasladarse a España, incluso a Vitoria, la ciudad donde reside su abuela paterna, Claire Liebaert. Pero no se cambió. Y dicen que fue por amor.

En el universo de las sagas reales, donde cada susurro se magnifica y cada ausencia se convierte en un titular, Juan Urdangarin destaca como una figura enigmática. Discreto, casi etéreo, el mayor de los nietos del rey emérito Juan Carlos aparece y desaparece del radar mediático con la elegancia de quien sabe que la invisibilidad es un lujo.

El verano pasado, la prensa anunciaba con estridencia el retorno de Juan a España tras una supuesta ruptura sentimental. Se hablaba de un adiós definitivo a Londres, de un cambio de vida precipitado por un amor que se desmoronó en el escenario de los tejados británicos. Pero la realidad, como siempre, era menos melodramática: Juan solo regresó temporalmente para disfrutar de unas vacaciones en su tierra natal. Nada de dramas, nada de rupturas.

Sin embargo, el halo de misterio que rodea a Juan no deja de alimentar especulaciones. ¿Está enamorado? ¿Hay un lugar reservado para alguien en su vida? Los rumores, como corrientes submarinas, viajaron desde Londres hasta Abu Dabi: algunos afirmaron que había retomado su relación con un compañero de piso tras superar una crisis; otros, que su corazón es un territorio sin conquistar. Lo único cierto es que, en la fotografía familiar tomada en enero en la fastuosa celebración de su abuelo, Juan aparecía solo, como un retrato de sobriedad en medio de la algarabía borbónica.

Excelente relación con su abuela paterna y con su padre

Juan mantiene una excelente relación con sus padres y hermanos. La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, oficializada hace más de dos años, no parece haber afectado la cohesión entre los cuatro hijos. En Londres, Juan disfruta de la cercanía con sus hermanos. Miguel, de 22 años, e Irene, la benjamina, que inició este curso académico en la capital británica y se escapa de vez en cuando a Madrid o Galicia o donde surja para verse con Juan Urquijo, mucho más que su primo lejano: un novio que la adora. Los hermanos Urdangarin comparten un espíritu de unidad que refleja la sólida educación familiar que recibieron.

Juan Urdangarin ha destacado por mantener un perfil reservado y por un enfoque de vida que combina formación y compromiso social. Estudió Relaciones Internacionales y Comercio en Reino Unido, una carrera que yterminó hace cuatro años y le ha abierto puertas en el ámbito laboral. Antes de establecerse en Londres, pasó un tiempo en Camboya, donde trabajó como voluntario bajo la tutela del padre Kike Figaredo, un misionero jesuita cercano a la familia Borbón.

Juan trabajó en Extreme E, la empresa liderada por Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno español José María Aznar. La compañía, dedicada a promover el uso de vehículos eléctricos, encaja con los intereses de sostenibilidad y desarrollo tecnológico que Juan ha mostrado en los últimos años.

Amor en Londres: la vida en común

En el plano personal, Juan comparte su piso con un joven. Su relación ha permanecido fuera de los titulares durante mucho tiempo, fuentes cercanas al entorno del primogénito de los Urdangarin han confirmado que hubo una relación sentimental de Juan y todo indica que se ha recuperado en este momento. El pasado verano, surgieron rumores sobre una supuesta ruptura amorosa que habría llevado a Juan a abandonar Londres para instalarse temporalmente en España. Sin embargo, estas informaciones fueron desmentidas por personas cercanas al joven, quienes aclararon que el regreso a Inglaterra fue parte de su vida normal, lejos de cualquier turbulencia sentimental.

Londres parece haberle ofrecido una estabilidad emocional y profesional, si bien se dijo que Juan valoró un cambio de residencia. Pero eso cambió porque recuperó el amor en Londres.

La vida de Juan Urdangarin siempre ha estado marcada por un equilibrio complejo: ser parte de una de las familias más conocidas de España y, al mismo tiempo, mantener una privacidad férrea. Este contraste lo ha definido como un miembro de la familia Borbón Urdangarin que se distancia de la esfera pública, a diferencia de su hermano Pablo, quien ha ganado notoriedad como jugador de balonmano y figura mediática.

Mientras Pablo sale con Johanna Zott, su novia y se deja fotografiar con ella, mientras construye su carrera deportiva en Barcelona, Juan ha optado por un camino menos visible, centrado en sus intereses personales y profesionales. Sin embargo, su nombre sigue generando interés en los medios, especialmente ahora que su vida sentimental ha dejado de ser un secreto.

Los reflejos de sus hermanos

En Abu Dabi, el pasado mes de enero, durante el "cumple" de su abuelo, la imagen de Juan solo contrastó con la estampa de sus hermanos. Pablo, siempre jovial, estuvo acompañado por su novia oficial desde hace más de dos años. Johanna, futura doctora y habitual en los partidos de balonmano de Pablo, se ha integrado con naturalidad en la familia Urdangarin-Borbón, hasta el punto de convertirse en la favorita de la infanta Cristina.

Irene, la benjamina, también aportó su cuota de romanticismo al llevar a Juan Urquijo, el hermano de Teresa Urquijo y cuñado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Incluso Miguel, el más discreto de los hermanos, sorprendió al aparecer con Olympia Beracasa, hija de un reconocido empresario y una exmodelo, en un evento deportivo. Su relación, que habría comenzado años después de conocerse en el colegio, avanza con la solidez propia de quienes prefieren el anonimato al ruido.