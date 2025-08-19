La difícil tesitura del duque de Westminster a la hora de elegir al príncipe Guillermo como padrino de su hijo: ¿traición a Harry?

Hay tensiones familiares que no solo son dolorosas para quienes las protagonizan sino también para su entorno. En la Casa Real británica la disputa del príncipe Harry con su familia no solo salpica a Carlos III o Guillermo de Inglaterra, también a otros familiares menos directos o incluso a amigos que son más que familia, como el duque de Westminster. Precisamente él, Hugh Grosvenor, se encuentra en una difícil tesitura, ya que es uno de los mejores amigos tanto de Guillermo como de Harry.

Hugh Grosvenor (34) y Olivia Henson (32) dieron la bienvenida a su primera hija, Cosima Florence Grosvenor, el pasado 27 de julio. Los primerizos padres ya piensan en el bautizo de la criatura y medios británicos comentan que ya han elegido al padrino. Así las cosas, The Sunday Times publica que ambos ya han confirmado al marido de Kate Middleton como padre de su primogénita. No obstante, el debate sobre si el duque de Westminster no se ha sentido cómodo ofreciéndole la oferta al príncipe Harry es un runrún que recorre los medios ingleses. La fecha del bautizo aún no se ha conocido.

Hay que recordar que la boda de Hugh Grosvenor y Olivia Henson ya trajo cola cuando se dieron el "sí, quiero" en junio del año pasado. Los novios enviaron su invitación a los duques de Sussex pero finalmente, debido a las tensiones familiares, el duque de Westminster y el propio Harry acordaron que lo mejor era no aceptar la invitación. En este enlace, el príncipe Guillermo sí tuvo un papel destacado como acomodador, encargándose de colocar a los invitados en sus asientos.

Hugh, Harry y Guillermo han estado muy unidos desde la infancia y para el primero es especialmente doloroso ver los distanciamientos y enfrentamientos familiares. Una amistad que nació después la amistad que unía a Carlos III con el padre de Hugh, el desaparecido Gerald Grosvenor. Una amistad tan fuerte que el monarca es el padrino del actual duque de Westminster, encontrándose entre una de sus personas más queridas.

Por otro lado, hay quien se muestra más optimista y ve en el bautizo una posible ventana a las reconciliaciones familiares, especialmente ahora que se han dado pasos por parte del príncipe Harry ante la enfermedad de su padre.