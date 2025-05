Un nuevo escándalo sacude Buckingham Palace: el falso príncipe que ha puesto en jaque el entorno del rey Carlos III

La Casa Real británica vuelve a estar en el ojo del huracán, aunque en esta ocasión el escándalo gira en torno a una persona ajena a la realeza, pero que en los últimos años ha logrado colarse en el círculo más íntimo del rey Carlos III y Camila. Se trata del "falso príncipe" de origen alemán que se ha hecho pasar por noble y ha logrado acceder a las altas esferas de Buckingham Palace, poniendo en jaque la confianza de la familia real británica.

Según ha revelado el diario británico The Sun, detrás del título de Alteza Serenísima Donatus, príncipe de Hohenzollern, se esconde en realidad Markus Hänsel, un profesor de música de 64 años, que en 2003 aprovechó un vacío legal en la legislación alemana para costear su adopción por parte de un miembro menor de la Casa de Hohenzollern, lo que le permitió lucir un título nobiliario que ha puesto en entredicho su verdadera identidad.

Al parecer, Donatus ha encontrado la manera de hacerse un hueco en el entorno más próximo de la realeza británica. Su vinculación con distintas organizaciones musicales y benéficas ha sido clave para ganarse la confianza del rey Carlos III y del príncipe Eduardo. Actualmente, es presidente de los Amigos de la Orquesta de Cámara Inglesa y embajador de la prestigiosa Escuela Purcell para Jóvenes Músicos en Bushey, en Reino Unido, ambas entidades respaldadas por el monarca. Además, forma parte de la Junta Directiva Internacional de la Orquesta Filarmónica de Londres, lo que le ha permitido codearse con la alta sociedad y consolidar su imagen en el círculo real.

De hecho, el auténtico príncipe de Hohenzollern, Karl Friedrich, se ha pronunciado al respecto: "Me enfurece y me frustra, me deja un sabor muy amargo en la boca. Donatus no es de mi sangre, no es miembro de la familia real alemana, simplemente no lleva un nombre real. Desde luego, no puede usar el título de Alteza Serenísima", señalan desde el diario británico.

"Le escribí a Donatus y le dije que conocía a todos los miembros de mi familia, pero que no había oído hablar de él. Me respondió: 'Sí, tu tía Katharina me ha adoptado'", ha explicado el verdadero príncipe al citado medio. Y añadía: "Entonces hablé con mi tía y me dijo: 'Sí, bueno, me ofreció una cantidad de dinero tan grande que no pude resistirme'. Siempre andaba corta de dinero. Como familia, no hay nada que podamos hacer".

No obstante, Markus Hänsel, según señala The Sun, se ha puesto en contacto con el diario y ha asegurado que "tiene el mismo rango legal y los mismos derechos recogidos en la ley de familia alemana que Karl Friedrich de Hohenzollern, quien no tiene la autoridad para hablar en nombre de todos los miembros de la familia", y además, ha recalcado que no es ningún "príncipe falso".