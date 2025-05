Hace nueve días que el padre de Felipe VI aterrizó en Cascais, procedente de Sanxenxo, para disfrutar de una tranquila escapada con amigos. Sin embargo, cada vez son más las voces que aseguran que el viaje de don Juan Carlos al país vecino podría no ser anecdótico ni temporal. ¿Planea el emérito dejar Abu Dabi e instalarse en Portugal?

A estas alturas no existe una confirmación oficial, pero varios medios apuntan a que la respuesta es afirmativa. Aseguran que el traslado de Juan Carlos a Portugal no es un impulso sino un meticuloso plan que comenzó a diseñarse hace meses y que responde al nombre de 'Operación Cascais'. No es la primera vez que se habla de los deseos de don Juan Carlos de estar más cerca de su gente. Estos cuatro años en los Emiratos Árabes han sido largos y duros para él, que quiere pasar sus últimos días rodeado del cariño de amigos y familiares. Su regreso definitivo a España es casi un imposible, pues desataría una tormenta política y mediática de consecuencias inimaginables, por lo que Portugal sería un destino ideal para el emérito.

Hay que recordar que el país vecino acogió a los Borbón durante el exilio de don Juan. El emérito y sus hermanas pasaron gran parte de su infancia en Estoril, concretamente en Villa Giralda, donde más tarde regresaron para disfrutar de vacaciones y tiempo libre. La relación entre Portugal y don Juan Carlos siempre ha sido muy especial y aquí conserva grandes amigos que estarían encantados de recibirle, como la familia Espíritu Santo, propietarios de una magnífica y exclusiva finca en la localidad de Azeitao. Según El Confidencial, el traslado del emérito contaría con el respaldo de destacadas personalidades portuguesas, como el empresario João Manuel Brito e Cunha , e incluso el Ayuntamiento de Cascais le habría facilitado un palacete adecuado para él y su equipo de seguridad en la zona.

Esta pequeña y encantadora localidad portuguesa le proporcionaría al padre de Felipe VI la cercanía que desea con su familia y amigos. Cascais se encuentra, además, a solo 500 kilómetros de Sanxenxo, donde Juan Carlos viaja para practicar la vela y disfrutar de la compañía de su gran amigo Pedro Campos, una distancia mucho más cómoda y asequible que la que mantiene ahora (7.864 km). Además, la climatología es parecida, la gastronomía, la cultura... y no le obligaría a rendir cuentas sobre su patrimonio en la Agencia Tributaria Española.

