¿Qué pasa con la demanda de Juan Carlos I contra Corinna? Un mes después reina el silencio

Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen no tienen nada en común salvo sus respectivos frentes abiertos por don Juan Carlos I, volcado en su lucha por salvaguardar su honor. Corinna, de otro perfil, no ha levantado el ruido mediático del expresidente de Cantabria, que a las puertas de los Jugados de Santander se lamentaba el pasado viernes 16 con ese "¿por qué yo? ¿Por qué a mí?". Rodeado de micrófonos, Revilla seguía en su bucle de incomprensión, en cuál habrá sido la razón que le ha llevado al emérito a presentar una demanda contra él por intromisión a su derecho al honor. Ese proceso, el de Revilla, sigue su curso porque Juan Carlos no se presentó a conciliación. Pero ¿y qué sabemos de la demanda de Corinna?

Ha pasado más de un mes desde que se hizo público que don Juan Carlos había interpuesto una demanda en Suiza contra la empresaria alemana, cuyo nombre de soltera es Corinna zu Sayn-Wittgenstein, según publicó entonces El Periódico. Ahora, el mismo periódico detalla que Corinna no tiene noticias de dicha demanda y cita fuentes del entorno de la examante de Juan Carlos I: "No se ha presentado la demanda y hasta el momento la idea de hacerlo es un ejercicio de relaciones públicas".

Además, algunos medios aseguran que esta demanda no solo iría dirigida contra la alemana, sino también contra quien fue uno de los abogados del emérito en Suiza, Dante Canonica. Precisamente fue en Suiza donde el emérito efectuó el ingreso de los 65 millones de euros en concepto de supuesta donación a Corinna procedente del ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El ingreso se produjo en la banca Mirabaud. Cuando la relación entre el monarca y la alemana se truncó, este le reclamó los 65 millones de vuelta y ella se negó. Desde entonces, la batalla entre ellos ha sido judicial.

Esta actualización sobre el proceso del padre de Felipe VI y la alemana llega días después del plantón de don Juan Carlos a Revilla en el acto de conciliación que se celebró en los Juzgados de Santander. Un acto que concluyó sin acuerdo. El antiguo monarca, que reclama al expresidente cántabro una rectificación pública y 50.000 euros en concepto de indemnización por presuntas calumnias, no se personó en los Juzgados, lo que ha dejado abierta la vía judicial para un futuro litigio entre ambas partes.

Cuando se publicó la decisión judicial de Juan Carlos contra Corinna (solo siete días después de que demandara a Revilla), se interpretó este paso del exmonarca como un contraataque contra la alemana. Para contextualizar este relato, nos remontamos a 2023 cuando, después de tres largos años de proceso judicial, el Tribunal Superior de Londres, rechazó la demanda de Corinna contra Juan Carlos I al considerar que no tenía jurisdicción. Larsen, que acusaba al exmonarca de acoso, vigilancia ilegal y difamación, aseguraba que entre 2012 y 2020 había sido víctima de supuesta vigilancia en sus comunicaciones a través del móvil, entre otras acciones. La alemana de origen danés llegó a reclamarle 146 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.