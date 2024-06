Casas Reales Kensington responde al último rumor sobre Kate Middleton: ¿recibe tratamiento contra el cáncer en Houston?

La princesa de Gales continúa en Reino Unido junto a su marido y sus hijos

Kate Middleton planta cara a las presiones en pleno tratamiento contra el cáncer: "Le da igual lo que piensen los demás"

La ausencia de la princesa de Gales en la esfera pública continúa generando rumores. El último ha sido que Kate Middleton, a la que le fue diagnosticado un cáncer tras una cirugía abdominal el pasado mes de marzo, habría viajado a Houston para someterse a un nuevo tratamiento en la clínica MD Anderson Cancer Center. Su oficina real no suele atender este tipo de informaciones pero este martes ha hecho una excepción: "Es completamente falso".

La esposa de Guillermo de Inglaterra continúa en Londres, concretamente en su casa de Anmer Hall, donde está centrada en su recuperación y el acompañamiento de sus tres hijos (George, Charlotte y Louise) en estos momentos delicados. Está protegida no solo por su escolta sino también por su círculo más íntimo, que la apoya en su decisión de afrontar la enfermedad de manera íntima y discreta, especialmente el rey Carlos III, que, aquejado también de cáncer, la entiende en estos momentos mejor que nadie. La princesa se encuentra mejor aunque el proceso de recuperación está siendo lento y realiza pequeñas salidas por los alrededores de su residencia o visita las casas de sus amigos siempre que su estado lo permite.

Su reaparición oficial sigue siendo un misterio. A pesar de que varios medios apuntaron la semana pasada al Trooping de Colour (una de las celebraciones militares más importantes en Reino Unido), lo cierto es que no está previsto ver a Kate Middleton en el famoso balcón de Buckingham Palace. Afirman que la princesa está recibiendo presiones para volver a la vida pública cuanto antes, especialmente por parte del gobierno de Rishi Sunak, pero ella no cede en sus deseos: "No le importa lo que digan o quieran los demás", desveló una amiga cercana. "Está tratando de hacer la vida lo más normal posible para sus hijos y centrada en curarse. Kate pasa tiempo descansando cuando los niños están en la escuela, por lo que puede ser la versión más optimista de sí misma cuando los niños están en casa. Ellos lo han pasado mal y ella se esfuerza para hacer actividades juntos y divertirse".