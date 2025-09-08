Belén Esteban se ofrece a Telecinco tras el regreso de Lydia Lozano: "Si me llaman me iría y mis jefes lo saben"

Desde que en junio de 2023 Sálvame echara el cierre tras catorce años en Telecinco, los nombres de la gran mayoría de colaboradores del programa han estado vetados en la cadena. Fue Lydia Lozano la que regresó este viernes a la principal cadena de Mediaset, como colaboradora de De Viernes. La periodista se vio las caras con Santi Acosta, con quien tenía un asunto pendiente, se reencontró con Terelu Campos y también habló de los "desubicada" que se ha sentido estos dos años fuera de Telecinco. Lydia ha pasado por TVE (Mañaneros, La familia de la tele) y también por Netflix y TEN con sus antiguos compañeros.

De todo esto han hablado este lunes en No somos nadie y unas palabras de Belén Esteban han llamado especialmente la atención en redes: "Si a mí me llamaran de Mediaset, yo me iría a Mediaset", ha dicho la princesa del pueblo, pese al descontento que ella y sus compañeros han mostrado con "la cadena de enfrente" estos años, y lo mucho que han criticado a otros rostros como Terelu Campos, que abandonó el barco Sálvame después de su paso por Netflix, volviendo entonces a Telecinco con De Viernes.

Belén abriéndole las puertas de par en par a Mediaset en un programa de La Osa sí que se siente como una traición por razones personales. Disfrutemos de 'No somos nadie' porque debería haberse llamado 'Estamos aquí de paso'. #NoSomos8S pic.twitter.com/wqsn7fPKIh — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 8, 2025

"Creo que todo el mundo se iría Mediaset", ha contestado Marta Riesco. "Yo no", se escuchaba decir a Kiko Matamoros. "Yo tampoco", ha dicho entre risas Carlota Corredera, siendo la suya una de las salidas más polémicas, antes del fin de Sálvame y especialmente motivada por su papel en el documental de Rocío Carrasco. María Patiño también ha comentado: "Yo estoy en un momento en el que doy las gracias".

Y Corredera ha echado marcha atrás: "No dejéis escapar el titular que ha dado Belén Esteban Menéndez, por favor". Belén la ha interrumpido: "Perdóname Carlota. María [Patiño], ¿cuántas veces lo he hablado yo contigo, desde hace tiempo? ¿Cuántas veces yo te lo he dicho? Yo no miento y os digo una cosa. María lo sabe desde hace muchísimo tiempo y mis jefes también lo saben".

Belén Esteban, tras el fin de Sálvame, saltó con sus compañeros a la aventura de Sálvese quien pueda en Netflix y después recuperaron la esencia del extinto programa de Telecinco en TEN, con Ni que fuéramos Shhh. Luego pasaron a TVE con La familia de la tele, que tan solo duró seis semanas y media en emisión, siendo el programa cancelado a mediados de junio.

Entonces llegó la semana pasada el regreso de Belén, María Patiño y Kiko Matamoros, entre otros, a TEN con No somos nadie, bajándose en esta ocasión del barco de Adrián Madrid y Óscar Cornejo (los dueños de La Osa) otros rostros icónicos como Lydia Lozano o Chelo García-Cortés.