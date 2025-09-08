María del Monte, tocada ante Sonsoles Ónega tras pedir 28 años de cárcel para su sobrino: "Traumático"

Fue el pasado 25 de agosto cuando se cumplieron dos años del violento robo que tanto María del Monte como su mujer, Inmaculada Casal, sufrieron en su casa de Gines (Sevilla). Un golpe que hundió a la cantante ya que uno de los detenidos fue su propio sobrino, Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo y puesto en libertad provisional sin fianza desde mayo del año pasado.

Un proceso que continúa abierto y por el que incluso ha tenido que recurrir a profesionales de la salud mental. Este fin de semana, tuvimos novedades: la cantante ha pedido 28 años y medio de cárcel para su sobrino, a su vez ex y padre del hijo mayor de Chayo Mohedano.

El equipo legal de la reina de las sevillanas ha presentado un escrito formal en el que sostiene que el atraco fue posible gracias a la información privilegiada que Tejado facilitó a los ladrones: "Recabó y transmitió puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiera culminar con éxito", señala el escrito.

María del Monte se ha mostrado cauta este lunes en el programa de Sonsoles Ónega donde colabora, recordando que cuando acudió a sede judicial con su esposa ya avanzó que no hablaría del proceso en los medios de comunicación, como así pretende seguir haciendo por su propia salud mental y la complicada situación familiar.

"Sería inhumana si no me removiera. Una está luchando por salir adelante y todas estas cosas vienen a removerte. Te crees que estás mejor de lo que estás y cuando pasa algo así retrocedes no un paso, retrocedes cien. Voy a seguir tirando si Dios quiere y me ayuda", ha dicho en Y ahora Sonsoles.

Sobre cómo se encuentra, la artista ha añadido: "Una cosa que mi profesión me ha enseñado es a guardar las penas y a reírme cuando no tenía ganas. Las penas y el dolor son míos y de la gente que me aguanta, si no me quisieran no me aguantarían".

Y en cuanto al robo, ha explicado: "Para mí es un tema traumático que me lo remueve todo, con gran dosis de dolor de la que no voy a hablar. Ya dije que todo lo que tenía que decir lo había dicho en sede judicial, y así me mantengo. Tengo unos abogados como cualquiera en este caso".

La artista se ha mantenido entonces en su silencio, recordando la ayuda psicológica que tanto ella como su esposa reciben: "No voy a decir nada por mi salud mental. A veces no me queda otra que mirar para Cuenca. Estoy en manos de buenos profesionales. Aconsejo a todo el mundo que acudan [a profesionales de la salud mental] porque no es nada malo. Y deseando, por encima de todo, que todo esto termine".

Pese a lo complicado de la situación, ha recordado otros grandes golpes que le ha dado la vida. Hay que recordar que dos de sus hermanos murieron por covid, sumándose también la muerte de su madre en agosto de 2021. "Es traumático, doloroso, pero hay otros palos que me han sesgado parte de mi alma. Se han llevado a gente que quiero y, por encima de perder a personas que quieres, no hay nada. He sufrido otro tipo de palos que me han llegado a quitar alegría. Pero bueno, la vida es eso".

Y ha terminado: "¿Sabes la de gente que lo estará pasando peor que yo en estos momentos?".