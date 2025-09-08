Jorge Javier muestra su rostro, ahora sin gafas de sol, en 'El Diario': "Soy yo aunque no lo parezca"

El estreno de la segunda edición de Supervivientes All Stars fue opacado el pasado jueves por Jorge Javier Vázquez, que sorprendió desde el plató de Telecinco con un llamativo cambio de imagen. Algo que los espectadores recogieron en forma de meme y de lo que después, el propio presentador habló a través de sus redes. El de Badalona se ha sometido a una remodelación facial total.

Este lunes, en su regreso a El diario de Jorge, la estrella de Mediaset se ha quitado las gafas de sol que llevó el jueves y ha mostrado su nueva imagen al completo. "Segunda temporada de El diario de Jorge. Cuando empezamos, hubo gente que decía 'no van a llegar, no van a llegar…' ¡Y aquí estamos!", ha expresado nada más comenzar el programa, que fue experimentando una subida de audiencias al final de la temporada pasada que les ha permitido regresar este mes de septiembre con más fuerza.

Jorge Javier Vázquez este lunes en 'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez en la gala del jueves de 'Supervivientes All Stars'

Acto seguido, Jorge Javier ha hecho referencia a su nueva imagen: "Sobre todo, recordad una cosa y que os quede grabada en el cerebro: los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", ha expresado el expresentador de Sálvame, recibiendo la ovación del público.

"Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca", ha dicho también, antes de presentar a sus invitados de la tarde.