Jorge Javier Vázquez reacciona a la tormenta que ha desatado su nuevo rostro: "A ver qué me invento ahora"

Supervivientes All Stars estrenó en la noche de este jueves, 4 de septiembre, su segunda edición con un 16,8% de share en su estreno, como hemos recogido. El programa se desarrolló de forma atípica, ya que no se realizaron los saltos en helicóptero a raíz de unas protestas locales en los Cayos Cochinos que impidió utilizar la playa de los juegos. Pero no fue lo más comentado, ya que la gran sorpresa de la noche fue la llamativa imagen con la que nos sorprendió el presentador de Badalona y que llenó de una ola de comentarios redes sociales como X.

Tras el aluvión de memes, la estrella de Mediaset se ha cachondeado del revuelo: "He vuelto a dar la nota en mi reaparición", ha reconocido desde su casa, enfundado en prendas muy particulares, con sombrero, mascarilla y gafas de sol sin dejar ver nada de su rostro. "Después de tantísimos años, a ver qué me invento ahora para El Diario de Jorge que vuelvo el lunes", ha bromeado, sobre su otra gran vuelta televisiva de la temporada. "Anda que lo que hago por vosotros no tiene precio. Feliz finde", ha sentenciado en el vídeo que ha compartido en Instagram.

Las operaciones de Jorge Javier Vázquez

Es evidente que el presentador estrella de Mediaset se ha vuelto a someter a un nuevo tratamiento estético. Una de sus operaciones más comentadas fue, por ejemplo, el rejuvenecimiento de los párpados al que se sometió hace un par de años a través de una blefaroplastia. "Tengo los ojos como si me hubiera pillado Rocky", confesó el propio Jorge entonces.

"Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano. A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que 'pa qué' porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno", dijo también sobre esta operación. Ahora, en cambio, se ha sometido a una "remodelación facial total", adelantó la revista Semana. Tan total, que el que fuera presentador de Sálvame parece otro.