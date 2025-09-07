Antonio Tejado, "roto" y "decepcionado" tras la petición de 28 años y medio de cárcel que solicita su tía María del Monte contra él

Antonio Tejado se enfrenta a 28 años y medio de cárcel tras la firme petición de su tía, María del Monte. La cantante y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, han dado un paso judicial firme al considerar que el sobrino de la intérprete jugó un papel clave en el asalto a su chalé en Gines la madrugada del 25 de agosto de 2023. Según el escrito de acusación particular, al que ha tenido acceso el Diario de Sevilla, el robo habría sido posible gracias a información privilegiada que Tejado facilitó a la banda. Al parecer, la noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre Tejado.

"Me cuentan que Tejado se siente en este momento totalmente roto y decepcionado con su tía, María del Monte. Él insiste en que, del volcado de su teléfono móvil, no se desprenden datos que pudieran vincularle a un robo, envío de direcciones o seguimiento de movimientos; lo único que aparece es una conversación sobre relojes", ha explicado Iván Reboso este domingo en Fiesta.

En este sentido, en el programa de Emma García han calificado el escrito como "demoledor" y han señalado que María del Monte habría tomado esta decisión motivada por el "abuso de confianza" de su sobrino. "Según la acusación, Antonio retomó una relación con su tía, que apenas era cercana un mes antes del robo, para averiguar si ella estaba en casa. Cuánta gente había, cómo funcionaban los sistemas de seguridad, que la alarma no estaba activa, cómo se accedía a la vivienda y dónde se encontraba la caja fuerte…", han asegurado.

Siguiendo en la misma línea, Mónika Vergara ha hablado con la mujer de la intérprete sevillana: "Confía en que la justicia sea justa, que no sea ni para él ni para nosotras".

Lo que señala el documento

La acusación, redactada por la abogada Emilia del Río y presentada en julio de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, señala de forma explícita que Tejado no fue un mero conocedor del plan, sino "el engranaje indispensable" que permitió su ejecución. En el escrito se sostiene que el sobrino de la cantante "recabó y transmitió puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiera culminar con éxito".

El documento alude a once acusados en total, entre ellos el ciudadano ruso Arseny Garibyan, amigo cercano de Tejado, a quien también se le atribuye un papel destacado en la organización del robo. La abogada, que representa a las cinco víctimas —María del Monte, Inmaculada Casal, la hija de esta, su esposo y la empleada del hogar—, imputa a los procesados delitos de robo en casa habitada en concurso medial con detención ilegal, así como otros cuatro delitos de detención ilegal de carácter individual.