Una decisión tan firme como dolorosa. La cantante María del Monte y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, han dado un paso judicial contundente al solicitar 28 años y medio de prisión para Antonio Tejado, sobrino de la artista, al que consideran pieza clave del asalto sufrido en su chalé de Gines la madrugada del 25 de agosto de 2023. Según el escrito de acusación particular avanzado por el Diario de Sevilla, el robo fue posible únicamente gracias a la información privilegiada que Tejado habría facilitado a la banda, un detalle que convierte este proceso en uno de los episodios más mediáticos y polémicos de los últimos años en Andalucía.

La acusación, redactada por la abogada Emilia del Río y presentada en julio de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, señala de forma explícita que Tejado no fue un mero conocedor del plan, sino "el engranaje indispensable" que permitió su ejecución. En el escrito se sostiene que el sobrino de la cantante "recabó y transmitió puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiera culminar con éxito".

El documento alude a once acusados en total, entre ellos el ciudadano ruso Arseny Garibyan, amigo íntimo de Tejado, a quien también se le atribuye un papel destacado en la organización del robo. La abogada, que representa a las cinco víctimas —María del Monte, Inmaculada Casal, la hija de esta, su esposo y la empleada del hogar—, imputa a los procesados delitos de robo en casa habitada en concurso medial con detención ilegal, así como otros cuatro delitos de detención ilegal de carácter individual.

Una petición de condena ejemplar

El escrito de acusación desgrana con detalle las penas solicitadas. Por el delito de robo en casa habitada, se reclama para Antonio Tejado y para Garibyan una condena de ocho años y medio de prisión, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas durante cinco años.

Por cada uno de los cuatro delitos de detención ilegal, se solicitan cinco años adicionales, lo que suma 20 años de reclusión. Con ello, la condena total que pesa sobre Tejado asciende a 28 años y seis meses. Para los acusados de receptación de las joyas y relojes sustraídos, la acusación exige penas de dos años y medio.

La letrada destaca además dos agravantes: uso de disfraz, que atribuye a todos los acusados, y abuso de confianza, señalada de manera exclusiva contra Tejado por su parentesco y vínculo personal con la cantante.

Indemnizaciones millonarias

El valor del botín sigue siendo motivo de debate. Mientras la aseguradora cifra las pérdidas en torno a 267.000 euros, la acusación particular sostiene que la cuantía real es cercana a un millón de euros, incluyendo dinero en efectivo, relojes de alta gama, joyas y objetos de gran valor sentimental.

La reclamación de indemnizaciones es igualmente contundente:

María del Monte: 242.361 euros por objetos no cubiertos por la aseguradora y 11.600,46 euros por secuelas físicas y psicológicas.

Inmaculada Casal: 500.000 euros por bienes robados y 21.977,08 euros por lesiones y secuelas.

Otras tres víctimas: compensaciones que oscilan entre 6.000 y 20.000 euros.

El escrito subraya que las joyas robadas no eran simples adornos, sino "un refugio económico de cara a la jubilación de la pareja", lo que agrava el daño moral.

La acusación sitúa a Tejado como el auténtico cerebro en la sombra. Según el relato, en los meses previos al robo habría retomado el contacto con su tía con un objetivo exclusivamente instrumental: obtener información privilegiada sobre la vivienda.

Entre los datos que habría facilitado figuran: número de ocupantes en cada momento, ubicación de cámaras y alarmas, estado de las cerraduras, distribución interna del inmueble, localización de la caja fuerte y existencia de joyeros secundarios. Todo ello fue compartido con Garibyan, quien, a su vez, coordinó al resto de la banda.

El 24 de agosto, un día antes del asalto, varios acusados realizaron una inspección desde el descampado colindante, sobrevolaron la vivienda con un dron y prepararon un palé a modo de escalera improvisada. Esa misma tarde, según consta en el sumario, Tejado mantuvo una llamada de casi cinco minutos con uno de los implicados para confirmar que todo estaba listo.

La madrugada del 25 de agosto, alrededor de las 04:30 horas, los asaltantes irrumpieron en la vivienda encapuchados y vestidos de oscuro. Con una patada forzaron la puerta principal, cuyo pestillo —según el escrito— se encontraba averiado, circunstancia conocida gracias a Tejado.

Una vez dentro, actuaron con violencia. Inmaculada Casal fue inmovilizada, con las manos atadas y el rostro presionado contra la almohada. Su teléfono fue destrozado para evitar llamadas de auxilio. Paralelamente, otros asaltantes se dirigieron a la caja fuerte del vestidor, cuya ubicación exacta conocían gracias a la información previa.

María del Monte fue empujada y obligada a abrir la caja bajo la amenaza de matar a la hija de Casal. La cantante relató en sede judicial que uno de los encapuchados le dijo: "Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña y la mato".

El botín incluyó 14.500 euros en efectivo, joyas, relojes y objetos familiares de valor incalculable. Los delincuentes abandonaron la casa sin ser vistos ni identificados, empleando los vehículos que los aguardaban en las inmediaciones.

La investigación policial determinó que gran parte de las piezas fueron vendidas la misma tarde del robo por 48.000 euros a un receptador de Torreblanca. Para ello, los acusados procedieron a desmontar joyas, separar metales y gemas, y repartir los beneficios.

Se pactaron nuevos encuentros en Córdoba los días 27 y 29 de agosto, pero desde entonces se perdió el rastro de los bienes. Hasta hoy, ninguna de las joyas sustraídas ha sido recuperada, lo que agrava la sensación de pérdida irreparable para las víctimas.

Secuelas psicológicas

Además de los daños materiales, el escrito incide en el profundo trauma emocional. Las cinco personas presentes aquella noche han requerido tratamiento psicológico continuado. La intrusión violenta en un espacio íntimo, sumada a las amenazas contra la vida de una menor, dejó huellas que aún persisten más de un año después.

María del Monte, que siempre se ha mostrado como un pilar de fortaleza en su entorno, reconoció que este episodio supuso "el mayor golpe de su vida personal", especialmente al tener como presunto responsable a su propio sobrino.

El caso ha generado un enorme impacto mediático. La imagen pública de Tejado, que había participado en programas de televisión y realities, se ha visto desplomada. Para la opinión pública, el hecho de que pudiera haber traicionado a su tía no solo constituye un delito, sino una traición familiar imperdonable.

Por su parte, María del Monte e Inmaculada Casal han mantenido un perfil discreto, limitando sus declaraciones a lo estrictamente judicial. Ambas han reiterado en varias ocasiones su confianza en la justicia y su voluntad de llegar hasta el final, aunque ello suponga mantener un duro enfrentamiento con un miembro de la familia.

El proceso judicial

El juicio, aún pendiente de señalamiento, se prevé extenso y de gran complejidad probatoria. La Fiscalía deberá confrontar la versión de la acusación particular con la defensa de los once procesados. Mientras tanto, la sociedad andaluza sigue con atención cada novedad, consciente de que se trata de un caso que combina elementos de crónica negra, drama familiar y repercusión mediática.

La acusación particular confía en que la contundencia de las pruebas —conversaciones telefónicas, vigilancias previas, testimonios de las víctimas y trazas de la venta de joyas— será suficiente para sostener las penas solicitadas.

Más allá de los tribunales, este caso ha dejado una huella profunda en la vida personal de María del Monte. La cantante siempre defendió la unidad de su familia. Ver a su sobrino sentado en el banquillo de los acusados, señalado como la persona que facilitó el asalto a su propio hogar, constituye una herida difícil de cicatrizar.

Como señala la propia acusación, no se trata solo de la pérdida económica, sino del quebrantamiento de la confianza más íntima, algo que ninguna indemnización podrá reparar.

El futuro judicial de Tejado está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla, y con la instrucción y los recursos no parece que antes de 2027 haya petición definitiva.