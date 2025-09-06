Miguel Ángel Silvestre viaja hasta Milán para despedir a Giorgio Armani: "Será eterno, todo el mundo le recordará así"

Este sábado 6 de septiembre, Milán se ha vestido de luto para despedir al maestro de la sastrería italiana, Giorgio Armani. El lugar elegido para instalar la capilla ardiente del diseñador ha sido el teatro que lleva su célebre apellido, un espacio que se ha convertido en epicentro de homenajes desde primera hora. Cientos de personas se han agolpado para rendir el último adiós al genio de la moda, entre ellos Donatella Versace y el actor Miguel Ángel Silvestre, quien ha viajado especialmente hasta la ciudad italiana para despedir al escultor de la elegancia.

El programa Fiesta también se ha desplazado hasta Milán para cubrir el funeral del diseñador italiano. Ha sido allí, a las puertas de la capilla ardiente y preguntado por la periodista, cuando el actor de Velvet ha compartido sus recuerdos con Armani: "Una persona muy generosa, muy elegante y con muy buenos modales. Llevó la elegancia y sofisticación a su forma de diseñar y a su forma de vivir". Además, ha destacado: "Tuve la suerte de conocerle, de verle diseñar, de sentirme inspirado. Va a ser eterno porque todo el mundo le va a recordar siempre así".

También, en el programa de Emma García, ha hablado Valeria Mazza, quien también ha asistido al funeral. En una conexión telefónica, la nueva presentadora de Bailando con las estrellas ha recordado al célebre modista: "Ha sido un privilegio que me eligiese para ser una de sus modelos. Ha sido un día triste, pero estoy contenta de haber podido darle el último adiós. Fue tan emocionante entrar a ese teatro, y la imagen que una encuentra allí, las velas, la frase… Era una persona muy humana. Muy carismático. Muy simple. Sus diseños decían mucho de lo que era como persona. Te abría el corazón y se relajaba. Tengo muchos recuerdos agradables con él", ha relatado la argentina.

El último adiós de Giorgio Armani

Tal y como ya hemos contado, el maestro de la sastrería expresó su deseo de que su funeral se celebrara de manera privada, y así será. Sin embargo, este sábado 6 se ha abierto la capilla ardiente, permitiendo que amigos, rostros conocidos y admiradores puedan despedirse de él. Está previsto que permanezca abierta también durante el domingo, en horario de 9 a 18 horas. El lugar elegido ha sido el Teatro Armani, ubicado en Via Bergognone 59, en Milán. Su funeral, finalmente, se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre y se celebrará tal y como él mismo pidió, en la más estricta intimidad.