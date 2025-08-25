Monumental enfado de Anita Williams con el programa 'Fiesta' por sus palabras sobre Montoya: "Tergiversáis todo"

El programa Fiesta emitió este fin de semana unas declaraciones telefónicas de Anita Williams sobre Montoya, pero la exconcursante de Supervivientes no ha quedado satisfecha con la forma en que las mostraron, porque se ha enfadado de forma pública con el programa de Telecinco.

"No pienso coger el teléfono a ningún coordinador, ni a ningún periodista, ni a ningún colaborador de TV más, porque de 10 o 20 minutos de llamada cogéis lo que os da la gana y tergiversáis todo", escribió en su cuenta de Instagram. "El programa que quiera saber de mí, que me llame, y en directo no se malinterpreta nada, porque sale de mi boca y no podéis cortar a vuestro gusto", se ha quejado.

En sus declaraciones, Anita hablaba sobre Montoya después de que éste haya reaparecido después de un tiempo alejado de las cámaras. "Montoya para mí se queda en el pasado", dijo. "No quiero saber nada de él, igual que él no quiere saber nada de mí. Creo que es pasado y cuando antes se olvide de mí y yo de él es lo mejor que nos puede pasar a los dos", añadió. "O sea, estoy en otra onda. Cuanto antes lo supere, mejor para mí yo creo, y para mi salud mental, como a él le encanta decir esa palabra. No es el único que ha estado mal durante estos meses. Solo que a mí no me hace falta victimizarme ante el mundo. Está mal porque tiene mucho ego, es lo que le duele", añadía la exparticipantes de La isla de las tentaciones.

Sobre esta temporada alejado de los medios, Anita también dio su punto de vista. "Es que dice que no ha salido de su casa y que está fatal, pero lo han visto en Málaga, en Elche, en Alicante, en Benalmádena", descubrió. "Ha salido de su casa y se lo ha pasado bien". "A mí me llegan todo tipo de informaciones, que las diga o no es otra cosa porque a mí me da igual, sinceramente. Lo que quiero es que haga su vida, que esté bien y que se recupere pronto", insistió.