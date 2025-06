La seria recomendación médica que saca a Montoya de los platós de televisión y la reacción de Anita:

Montoya dio plantón al debate final de 'Supervivientes 2025' y preocupa su estado de salud. Su ausencia de Montoya en el último debate ha generado un gran revuelo entre los seguidores del reality. A diferencia de Anita Williams, quien sí acudió a plató tras el tenso enfrentamiento que ambos protagonizaron, el concursante ha decidido no aparecer en la gala final. Según ha explicado la organización, detrás de esta decisión se encuentra una seria recomendación médica.

El esperado debate arrancó con incertidumbre. Carlos Sobera, presentador del programa, adelantó al inicio de la emisión la posibilidad de que ni Montoya ni Anita Williams participaran, debido a la fuerte discusión que mantuvieron la semana anterior. Sin embargo, fue Williams quien sí optó por colaborar, aunque visiblemente afectada por la situación. Siguiendo una dinámica habitual del programa, Sobera pidió a Anita que acudiera al camerino de su compañero para comprobar si finalmente había decidido presentarse. La sorpresa fue inmediata. Anita abrió la puerta y se encontró con un camerino vacío. "En parte me lo esperaba, Carlos, no te voy a mentir", confesó la finalista al regresar al plató. Fue entonces cuando el presentador tomó la palabra para explicar los motivos detrás de la ausencia de Montoya.

"Como siempre que ocurren estas cosas, hay un motivo de peso", comenzó Sobera. "Montoya no está aquí esta noche porque, como todos habéis visto, el jueves pasado no fue una noche fácil para él. Tampoco lo han sido los últimos meses. Ha encadenado su participación en La isla de las tentaciones con Supervivientes, dos experiencias que le han exigido un altísimo nivel de implicación emocional", señaló. Sobera también confirmó que, por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa recuperándose. "No está bien, sin más. Desde aquí queremos mandarle un abrazo enorme y desearle una pronta recuperación", concluyó el presentador, visiblemente serio.

A tener en cuenta

Anita Williams, por su parte, tomó la palabra para enviarle un mensaje de ánimo a su compañero. "Que se recupere pronto, que pase tiempo de calidad con los suyos, que no coja el teléfono para nada, solo para hablar con la gente que lo quiere y con quien él quiera", expresó con tono sincero. La joven también quiso pedir respeto por su propio estado emocional, dejando entrever que la situación ha sido especialmente difícil para ambos. "Quiero pedir algo. Ya que él no está, espero que hablemos de todo menos de él y de mí. Yo también necesito descansar un poco la cabeza y quiero que llegue mañana para estar con mi hijo", confesó, emocionada.

Las señales de distanciamiento de Montoya no se han limitado a su ausencia en plató. En los últimos días, muchos seguidores del reality han detectado movimientos que apuntan a un intento por desvincularse del programa y de Mediaset. El joven ha borrado varias publicaciones relacionadas con Supervivientes en su cuenta de Instagram, además de dejar de seguir perfiles oficiales y de excompañeros del concurso. Además, Montoya tampoco acudió a la tradicional fiesta de despedida del reality, evento al que asisten todos los concursantes y miembros del equipo de producción.