El mensaje de ánimo de Ibai Llanos a Montoya tras desaparecer y decir basta: "Que sigas brillando allá donde vayas"

Después de algunas semanas desaparecido del foco mediático desde su paso por Supervivientes, José Carlos Montoya reapareció públicamente esta semana a través de su cuenta de TikTok para explicar cómo se encuentra ahora que ha pasado un tiempo junto a su familia y amigos más cercanos, alejado de lo que en su día le provocó una gran inestabilidad emocional que le hizo parar. Su vuelta, además, coincidió con la celebración de su cumpleaños número 32, que fue este martes, 22 de julio.

"Salud y familia, nunca pedí nada más. Gracias de corazón flamencos", escribió el ex de Anita Williams junto a una foto con los suyos.

Entre todos los mensajes que recibió por esta fecha tan señalada, el de Ibai Llanos, que siguió el paso viral del sevillano tanto por La isla de las tentaciones como por Supervivientes. El socio y amigo de Gerard Piqué, le dijo mediante un vídeo: "Montoya, qué tal, cómo estás, te mando muchas felicitaciones. Cuídate mucho, un abrazo. Espero que te vaya genial y sigas brillando allá donde vayas. Sé que estás metido en muchas cosas, de una isla a otra, conciertos, discotecas. Que todo te siga yendo igual de bien. Te mando un abrazo grande a ti y a tu familia".

La reaparición de Montoya

En su vídeo de esta semana, el concursante sevillano explicó: "Estoy mejor. Te mentiría si te dijera que estoy como ese chico que entró en Honduras radiante de felicidad porque al final el cariño ha sido mi cura". A continuación, explicó el motivo de su ausencia: "He tenido que parar, porque, como bien dije, no todo vale. Mi cabeza ha dicho basta. Lo he dicho siempre, le ha podido pasar a miles de personas, todo el mundo se desenamora y a todo el mundo le ponen los cuernos".

La exposición mediática le acabó pasando factura: "Ha sido un sufrimiento viral, mundial. Un sufrimiento que por mi esencia de vida y mi política, al final, lo he llevado al humor para estar bien yo. No me he querido reír nunca de nadie, al revés, estoy en contra totalmente del hate, del odio, porque al final, cuando uno quiere, quiere ciego".

Y sentenció con un mensaje que ha sido muy bien recibido por sus fans, que esperaban su regreso a redes como agua de mayo: "Montoya va donde brilla y creo que lo merecéis, es el momento de seguir brillando, el momento de seguir creciendo, aprendiendo. Pero de verdad, más que nunca, gracias, porque lo mejor está por venir".