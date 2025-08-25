Estupor de Javier Ruiz, Gema López y Patricia Pardo al enterarse en directo de la muerte de Verónica Echegui: "Estamos sobrecogidos"

La muerte de la actriz Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, ha impactado de forma brutal en el mundo del cine y la televisión. Los programas que esta mañana emitían en directo en las principales televisiones se han visto sorprendidos por una información que rápidamente han trasladado a los espectadores.
En TVE estaba en emisión Mañaneros, que ha paralizado la tertulia política para dar cuenta de esta triste noticia. "Una última hora nos saca totalmente de este foco. Ha fallecido la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Es información de última hora", ha dicho Javier Ruiz, que ha pasado el testigo a su compañero, Alberto Herrera, para que diera más datos. Las caras en el plató eran de conmoción en ese momento.
Algo parecido se ha producido en Telecinco, cuando Patricia Pardo ha tenido que interrumpir el programa Vamos a ver para dar la información que en esos momentos circulaba ya por Internet. "Compañeros, tenemos que ponernos serios", ha arrancado la periodista antes de anunciar la muerte de Verónica Echegui. "Es una noticia dolorosísima que nos ha dejado sobrecogidos".
En Espejo público, por su parte, Gema López estaba entrevistando al actor Adrián Rodríguez cuando esta información de última hora se ha impuesto por encima de otros contenidos. "Tengo que interrumpirte. Lo vas a entender, porque nos acaba de llegar una tristísima noticia de última hora", ha sorprendido López. "Los primeros datos apuntan a que en los últimos días ella ha podido encontrarse enferma", ha añadido la presentadora sobre lo poco que se conocía en esos momentos. "Lo siento mucho y acompaño en el sentimiento a toda la familia", ha añadido Rodríguez, que estaba hablando en el programa de su historia de superación.