La despedida de una histórica del Canal 24 Horas: Marta Solano dice adiós para dar un giro radical en su nueva etapa profesional

El Canal 24 Horas de TVE pierde a una de sus presentadoras, Marta Solano, que en los próximos días comenzará una nueva andadura como copresentadora del programa de radio de David Cantero, tal y como adelantamos en Informalia hace semanas. La periodista ya se ha despedido de los platós, donde este fin de semana presentó sus últimos informativos.
Marta Solano era hasta ahora una de las conductoras habituales del Canal 24 Horas en las mañanas de los sábados y domingos. Compartía protagonismo, entre otras, con Olga Lambea, quien ha despedido a su compañera con unas cariñosas palabras.
"¡Cuánto te voy a echar de menos! Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne", ha escrito Lambea en redes sociales. "La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas. Deseando estoy de escucharte en Radio Nacional. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo", ha añadido. El presidente de RTVE, José Pablo López, también ha ensalzado el trabajo de Solano antes de pasar a RNE. "Un saludo grande para Marta Solano que hoy [por este domingo] es su último día en el Canal 24 Horas y se incorpora a Las tardes de RNE para presentarlas desde el día 1 con David Cantero", indicó en un mensaje que colgó en X.
Solano debutará en la radio público al mismo tiempo que lo hará David Cantero, porque el comunicador también se estrena en las ondas después de una larga trayectoria profesional en la televisión. Ambos se harán cargo de las tardes de Radio Nacional a partir del 1 de septiembre. Las mañanas serán para Juan Ramón Lucas, otra de las incorporaciones que adelantamos en Informalia.
¡Cuánto te voy a echar de menos, @martasolano_tv !Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne. La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas.Deseando estoy de escucharte en @rne. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo. pic.twitter.com/IpCeDjWZGY— olgalambea (@olgalambea) August 24, 2025
