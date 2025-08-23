Makoke se rompe en directo tras cancelar su boda 'in extremis': "Ha sido un palo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo"

Ha sido la noticia de la semana: Makoke cancela 'in extremis' su boda con Gonzalo Fernández a menos de un mes de la fecha prevista, el 12 de septiembre. Según ha explicado la protagonista, la decisión se debe a motivos familiares y de salud. Todo esto ocurre después de que saliera a la luz que el experto en marketing pasó una noche en el calabozo tras una denuncia de su ex por malos tratos. Este sábado, la madre de Anita Matamoros ha roto su silencio en Fiesta y ha explicado los verdaderos motivos que la han llevado a tomar esta drástica decisión a tan solo 20 días del gran día.

"Yo hasta el jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. En cuanto me enteré de que era imposible celebrar nada, tuve que cancelar la boda", comenzaba explicando la ex de Kiko Matamoros, y añadía: "Yo no tenía ganas ya de celebrar nada en ese momento...".

Entre lágrimas, ha confesado el golpe que ha supuesto: "Ha sido un palo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo". Y ha reflexionado con pesar: "Yo le decía a la gente que me rodea, 'soy demasiado feliz', parece que no se puede decir muy alto porque mira...".

Aun así, ha querido dejar claro que la ilusión sigue de ambos sigue intacta: "En la vida pasan estas cosas y bueno… Gonzalo está muy triste. Estábamos muy ilusionados. La boda se pospone y nos vamos a casar, eso seguro". Sobre los motivos, se ha mostrado tajante: "Ha sido un mazazo, ha sido un problema de salud, no quiero entrar en el tema, por respeto a la persona que no quiere que se sepa, no voy a decir nada".

Y ha desvelado que el enlace, que en un principio estaba previsto para este 12 de septiembre en Ibiza, se celebrará el próximo año, de cara a la primavera. "Lo único que quiero es que pase esta pesadilla, y que el año que viene, si Dios quiere, nos podamos casar. Me consta que hay gente que se ha alegrado de esta noticia, todo vuelve...", ha dicho.

Al final de la entrevista, Makoke se ha llevado una sorpresa de su novio Gonzalo, que le ha mandado un mensaje en directo. "Esto no es más que una piedra en nuestro camino. Nos vamos a casar", ha asegurado en conexión telefónica. Y ha aclarado: "Lo primero es la salud, estoy convencido de que esto va a pasar... Aunque haya gente que no quiera que suceda, nos vamos a casar. Este bache lo miraremos juntos y nos reiremos de él", ha señalado.