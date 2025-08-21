Makoke cancela su boda con Gonzalo Fernández, denunciado por presuntos malos tratos a su 'ex'

La ex de Kiko Matamoros atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que a solo un mes de su boda con el experto en marketing Gonzalo Fernández Figares, Makoke ha decidido cancelar el enlace. La noticia llegaba este jueves por sorpresa y ha caído como un jarro de agua fría entre sus amigos y compañeros, que no dan crédito. Se desconocen los motivos pero todo apunta a una crisis de pareja propiciada por el turbio episodio que protagonizó el novio hace pocas semanas, cuando fue detenido por presunta violencia de género.

Lo contábamos desde Informalia. Hace unos meses, Gonzalo fue detenido y pasó la noche en el calabozo. ¿El motivo? Una de sus ex lo denunció y deberá comparecer en un Juzgado de Violencia de Género próximamente. Makoke estaba al tanto de la situación ya que fue ella quien acudió a la comisaría para recoger a Gonzalo tras su puesta en libertad. Aseguraba hace unos días que está tranquila porque que no existe ninguna sentencia en firme, aunque el procedimiento judicial aún no ha concluido y la denuncia sigue su curso.

Los novios tenían todo organizado. El escenario elegido para darse el "sí, quiero" era la exclusiva Hacienda Na Xamena, en Ibiza, uno de los lugares que visitaron juntos poco después de conocerse y enamorarse. La ceremonia iba a ser civil y contaban con 120 invitados, todos del círculo más íntimo de la pareja. Makoke adelantó que no invitaría a sus compañeros de televisión y que sus nietos tampoco estarían presentes. En cuanto al look, tenía planeado lucir varios vestidos diseñados por Juanjo Oliva y Juan Vidal, con la colaboración de su amigo y excompañero en Supervivientes, Pelayo Díaz.

Gonzalo tiene 52 años y se dedica a la expansión de empresas a través del marketing digital. Conoció a Makoke en 2023, en la fiesta de una amiga común, y desde entonces no se han separado. "Estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así. Fue un flechazo", dijo ella. "No pensaba que me fuera a enamorar nunca más, no de esta manera. Estoy en mi momento más sano, más puro... no puedo estar ni un solo día sin verlo. Somos muy disfrutones y dependemos mucho el uno del otro. Nos levantamos por la mañana y el ratito que estamos separados, estamos hablando por teléfono. No nos peleamos...", aseguró la novia en su primera entrevista en De Viernes.

En esa primera aparición conjunta, Gonzalo la definió como "una mujer maravillosa, una madre, mi familia, es mi amante, mi amiga, mi todo. Me está haciendo el hombre más feliz del mundo. Está siendo uno de los años más bonitos de mi vida. Fin de año, navidades, feria de abril… muchas primeras veces. He encontrado a mi media naranja", confesó.