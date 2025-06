Del coral de Makoke al verde esmeralda del marido de Kiko Hernández: así se vistieron los VIP en la boda de Marta López

Estamos en plena temporada alta de bodas VIP, y este viernes le tocó el turno a Marta López. La ex gran hermana se dio el "sí, quiero" con Alejandro Huerta, su novio 19 años menor que ella, fisioterapeuta de profesión y con una cartera de clientes de la talla del rey emérito. El enlace se celebró por todo lo alto en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, ante 400 invitados —más incluso que los que asistieron a la boda veneciana del mismísimo Jeff Bezos, magnate de Amazon, con Lauren Sánchez. Como no podía ser de otra manera, los rostros conocidos presentes en el evento no tardaron en compartir las primeras imágenes del gran día de la colaboradora televisiva, donde además de las emociones y anécdotas, hemos podido echar un buen vistazo a los looks de los invitados, y ojo porque también fue el pequeño Nicolás.

Una de las primeras en llegar fue Isabel Rábago, quien entró a la finca en coche acompañada de su marido, Carlos Rodríguez. La periodista apostó por un dos piezas: un top de manga corta en encaje negro, combinado con una falda midi de tablas en un tono mostaza. Le dio el toque con un bolso de mano de pedrería en tonos dorados y negros. Su maquillaje, muy natural, y la melena suelta completaron el look. Por su parte, su marido optó por un traje clásico azul marino, al que sumó una corbata con estampado de pequeños lunares blancos.

Isabel Rábago y su marido Carlos Rodríguez en la boda de Marta López

Makoke, íntima amiga de la novia y quien tuvo el honor de recibir el ramo —tal y como Marta desveló en un directo en ¡De Viernes! poco después de la boda—, deslumbró con un vestido coral que combinó con una cadena plateada adornada con cristalitos en tonos veraniegos. Su melena, con ondas glam, y un maquillaje muy fiel a su estilo, ojos marcados en tono chocolate y labios magenta. La ex de Kiko Matamoros llegó acompañada de su novio, Gonzalo, con quien tiene previsto casarse en septiembre. Él apostó por un traje clásico azul marino, al que sumó tirantes azul bebé y una corbata verde.

Makoke en la boda de su amiga Marta López

Al enlace también asistió Boris Izaguirre. El periodista venezolano apostó por un traje clásico en tono beige, que combinó con una camisa gris perla sin corbata. Como es habitual en él, añadió su sello personal al look con un bolso de mano de piel negra, perfectamente coordinado con sus gafas de sol.

Boris Izaguirre en la boda de Marta López

Para el gran día de su amiga del alma, Kiko Hernández apostó por un esmoquin blanco con solapa negra, chaleco a juego y el resto del look —camisa y pantalón— en riguroso negro. En cambio, su marido, Fran Antón, se decantó por un traje de corte clásico en verde esmeralda, con chaleco a conjunto y camisa blanca, que llevó sin corbata.

El pequeño Nicolás, Kiko Hernández y Fran Antón en la boda de la colaboradora