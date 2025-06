El enlace de la tertuliana televisiva este viernes 27 de junio no ha empezado precisamente con buen pie. Y es que a solo tres horas de la ceremonia, el vestido de la novia no había llegado al recinto. El que sí había llegado es Juan Carlos, ex decorador de Marta López, y no precisamente por ser uno de los invitados. Ataviado con un llamativo look para no pasar desapercibido (ni el Cobrador del Frac se atrevió a tanto), Juan Carlos se ha plantado en la puerta del Mirador de Cuatro Vientos para boicotear la fiesta. ¿El motivo? Reclamar una supuesta deuda.

No es la primera vez. Ya lo hizo en televisión hace unos meses, asegurando que la ex gran hermana le debe aproximadamente unos 700 euros por unos trabajos que realizó en su nueva casa. Ella lo negó. Ahora, Juan Carlos ha decidido poner en evidencia a Marta López delante de todos sus invitados y ha acudido al recinto vestido de manera estrafalaria (con paillettes y brillantina): "Llego a su boda para reclamar el dinero. Ella quiere tranquilidad y yo también", ha dicho.

Portaba, además, un maletín como una "reivindicación total de todos los trabajamos que se presentaron para ella y que supuestamente eran feos" y un ramo de flores de plástico: "Son falsas, como ella".

Entrevistado en Tardear, el mismo programa en el que colabora Marta, Juan Carlos ha asegurado: "Para mi los 700 euros ya no significan nada. Hablo de mi dignidad, yo tengo unos audios grabados donde me dijo que de siete decoradores que tenía, yo era el que más le gustaba. Si hoy estoy aquí es porque Marta lo ha querido". Y ha añadido: "Yo podría estar tranquilo en Mallorca".

Más de 400 invitados

Este viernes, la televisiva Marta López contrae matrimonio civil con Alejandro Huerta, fisioterapeuta del rey emérito. Lo hará ante más de 400 personas, algunas tan conocidas como Boris Izaguirre, Cristina Tárrega, Frank Blanco o Raquel Bollo. El hijo mayor de Marta ejercerá como padrino, y se leerán fragmentos escritos por el padre fallecido de la novia. La fiesta incluirá espectáculo aéreo, fuegos artificiales y una pista de baile con iluminación de última tecnología. Para el catering, se ofrecerán platos tradicionales reinterpretados por chefs locales.

El lugar escogido por los novios es el Mirador de Cuatro Vientos, en el Real Aero Club de España, en Madrid. Un lugar de ensueño con jardines preparados para banquetes al aire libre. La finca, de 50.000 m² de extensión, es un vergel de naturaleza coronado con una fuente con cascada ideal como escenario para las fotografías del evento. En esta misma finca de jardines románticos, la que fuera concursante de Gran Hermano Dúo y su novio celebrarán también la ceremonia civil, tal y como publica Hola. Acompañados por sus padrinos o testigos, los contrayentes harán su entrada y comenzará el intercambio de votos y anillos, como símbolo de unión, que marca el acto central central del matrimonio y será el momento en que se jurarán fidelidad y amor. Después, llegará la lluvia de arroz y pétalos de flores.