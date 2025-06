Kiko Hernández desvela al invitado sorpresa en la boda de Marta López: "Fue increíble..."

Este viernes fue el día más especial de Marta López (51) tras pronunciar su esperadísimo "sí, quiero" a Alejandro Huerta (39). Una calurosa tarde de verano en Madrid, que congregó a 400 personas en el Mirador de Cuatro Vientos, enclave escogido por los novios para la celebración de su gran día. Al enlace no faltó Kiko Hernández, amigo íntimo de la colaboradora de Tardear, que acudió acompañado de su marido, Fran Antón.

Fue la propia Marta quien desvelaba en directo los detalles de su boda. La ex gran hermana confesó que había sido un día de grandes emociones y que la fiesta continuaría hasta el amanecer. Prueba de que se lo pasaron en grande hasta altas horas de la madrugada —las siete de la mañana— han sido las fotos que ha compartido Kiko en sus redes, en las que aparece también el pequeño Nicolás, otro de los invitados inesperados de la noche.

El pequeño Nicolás también asistió a la boda de Marta López y Alejandro Huerta

"7:00 horas y saliendo de una boda increíble", escribía el presentador de Tentáculos en una story. Y ha continuación le dio las gracias a su amiga: "Gracias Marta por tanto esfuerzo y cariño con todos nosotros. Te quiero".

Para la ocasión, Hernández apostó por un esmoquin blanco con solapa negra, chaleco a juego y el resto del look —camisa y pantalón— en riguroso negro. Fran Antón, por su parte, se decantó por un traje de corte clásico en verde esmeralda, con chaleco a conjunto y camisa blanca, que llevó sin corbata.

Tan solo unas horas antes de que la ex de Alfonso Merlos caminara hacia el altar, Kiko le dedicó unas emotivas palabras en sus redes. "Mañana comienzas una nueva etapa, y no puedo evitar emocionarme al pensar en todo lo que hemos vivido juntos en estos 23 años", escribió el tertuliano, que no se anduvo con rodeos para dejar claro lo importante que es Marta en su vida.

"Has sido mucho más que una amiga, eres una hermana, una compañera de vida, alguien que ha estado en los momentos más importantes de mi historia. Has reído y llorado conmigo, me has escuchado sin juzgar y me has enseñado lo que significa una amistad verdadera", continuó, poniendo el broche a una relación que va mucho más allá de los platós. Y entre tanto halago, no faltaron sus mejores deseos para el ya matrimonio: "Te admiramos, te queremos y celebramos contigo este paso tan grande. Sabemos que este es solo el comienzo de una historia bonita que vas a escribir con él, día a día, desde el amor y el respeto", concluyó en una emotiva carta que firmó también su marido Fran.