Gran día para Marta López. La tertuliana de Tardear contrae matrimonio este viernes con el fisioterapeuta del emérito, Alejandro Huerta, y ha tirado la casa por la ventana para celebrarlo por todo lo alto. Hasta el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, se han acercado 400 invitados, algunos tan conocidos como Boris Izaguirre, Isabel Rábago, Kiko Hernández o Cristina Tárrega. La novia, muy nerviosa a pesar de ser su tercera vez (ya estuvo casada con el futbolista Jorge Cabeza y con el empresario Javier Fernández), ha conectado con sus compañeros horas antes del "sí, quiero": "Estoy super nerviosa, no he dormido nada. Tengo ilusión, es una mezcla de sentimientos muy grande".

Desde la habitación del hotel y acompañada por su maquillador y su hijo y padrino, Marta sonreía feliz a pesar de que todavía no había recibido el vestido: "No, te juro que no, pero llegará", decía. Lo que sí estaba listo es, como manda la tradición, su 'algo' viejo, su 'algo' prestado y su 'algo' azul: "Llevo es un detalle que va en el ramo y es el recuerdo a mi padre que falleció". Ha desvelado también que habrá música en directo durante toda la noche y que los novios han preparado un baile para todos sus invitados. La fiesta también incluirá un espectáculo aéreo, fuegos artificiales y una pista de baile con iluminación de última tecnología, así como videomatón, rincón de retoque de maquillaje, rincón vintage con libro de firmas y photocall.

Nadie se aburrirá ni se quedará con hambre, porque el menú, tal y como han desvelado desde Tardear, está compuesto por más de 30 platos, empezando por el cóctel, que incluye delicatessen como tartar de atún, lingotes de foie y burritos de cochinita pibil. De primer plato, degustarán gazpacho de fresón con carpaccio de fresas; de segundo, habrá solomillo a la parrilla de carbón con pastel de patata, calabacín relleno y salsa de pimienta. Para rematar, un postre a base de tarta de hojaldre con tres chocolates y frambuesa.