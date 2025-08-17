El novio de Makoke, en el calabozo por violencia de género: lo que no se ha contado de Gonzalo Fernández Figares

Quedan apenas veinte días para que Makoke le dé el "sí, quiero" a su novio, el experto en marketing Gonzalo Fernández Figares. El contrayente mantenía en secreto un episodio que temía que saliera a la luz pero finalmente ha ocurrido.

Hace unos meses Gonzalo fue detenido y pasó la noche en el calabozo. Incluso existen fotografías que lo demuestran. Pero la información va más allá: según ha podido saber Informalia, en esas imágenes aparece también Makoke, que acudió a recogerlo cuando fue puesto en libertad tras comparecer en un Juzgado de Violencia de Género. Una de sus ex lo denunció, lo que derivó en su detención. Ella misma ha declarado que está tranquila y que no existe ninguna sentencia en firme, aunque lo que no ha dicho es que el procedimiento judicial aún no ha concluido. La denuncia sigue su curso.

Makoke estaba al tanto de lo ocurrido desde el primer momento. Fue a ella a quien Gonzalo recurrió para que llamara a su abogado y gestionara la situación. Sin embargo, la ex de Kiko Matamoros no quería que nada de esto saliera a la luz, y mucho menos antes de su enlace, previsto para el próximo 12 de septiembre en Ibiza.

De hecho, algunos periodistas ya se habían puesto en contacto con ella para advertirle de que disponían de esta información y tenían intención de publicarla. Makoke les pidió por favor que no lo hicieran. El asunto se había mantenido oculto hasta ahora, apenas unas semanas antes de la boda.

Los novios tienen todo organizado. El escenario elegido es la exclusiva Hacienda Na Xamena, en Ibiza, uno de los lugares que visitaron juntos poco después de conocerse y enamorarse. La ceremonia será civil y contará con unos 120 invitados, todos del círculo más íntimo de la pareja. Makoke adelantó que no invitará a sus compañeros de televisión y que sus nietos tampoco estarán presentes. En cuanto a la moda, lucirá varios vestidos diseñados por Juanjo Oliva y Juan Vidal, con la colaboración de su amigo y excompañero en Supervivientes, Pelayo Díaz.

Además, habrá exclusiva. La ex azafata del Telecupón y asidua a programas de cotilleo de Mediaset y el empresario han cerrado un contrato con una revista. La primera parte del acuerdo ya se publicó en Lecturas, donde revelaron todos los detalles de su enlace y, de paso, lanzaron algunas críticas contra compañeros televisivos para generar cierta polémica, con el objetivo de aumentar el interés. Ahora, tras este escándalo, es posible que decidan pronunciarse públicamente. Eso sí, siempre previo pago.