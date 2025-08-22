Nuevos datos sobre la cancelación de la boda de Makoke y Gonzalo: "Lo están pasando muy mal"

La ex de Kiko Matamoros ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández, prevista para el próximo 12 de septiembre en Ibiza. Los novios lo tenían todo preparado, incluida la exclusiva, por lo que la noticia supuso toda una sorpresa para sus amigos y compañeros, que no daban crédito y apuntaban al oscuro episodio protagonizado por el experto en marketing hace unos meses, cuando fue detenido y pasó por el calabozo tras ser denunciado por presuntos malos tratos a su 'ex'. Makoke no tardó en desmentirlo a través de un comunicado: "Los motivos son familiares y de salud".
Aseguraba también que su relación con Gonzalo no se había visto afectada ni alterada por las informaciones del fin de semana, algo de lo que ella estaba al tanto, y pedía respeto por ser una situación delicada: "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor".
Este viernes, su gran amiga Marta López ha ofrecido nuevos detalles sobre lo sucedido: "Está pasando una situación complicada. Se pospone por un motivo estrictamente médico, de alguien muy cercano a Makoke, nada que ver con la pareja". Y añade: "Si os hubiera pasado a cualquiera de vosotros, también hubierais cancelado la boda".
Sobre una presunta crisis entre la pareja, asegura: "Makoke y Gonzalo están más unidos que nunca. No juegan con la salud de un tercero. Son una pareja feliz y con futuro". Según Marta, Gonzalo se ha convertido en el principal apoyo de la ex azafata televisiva en estos momentos ("Se está portando fenomenal") y ni él ni Makoke se han visto afectados por las informaciones que han visto la luz en los últimos días: "Hay alguien de la anterior vida de Gonzalo que va malmetiendo, pero no tiene nada que ver. Gonzalo no ha cometido ningún delito. Lo único real es la enfermedad de un familiar". De hecho, Marta afirma que la boda se celebrará más adelante.