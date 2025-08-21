Alfonso Arús va a por todas en La Sexta y ya tiene sucesor: su hijo Hans presentará 'Aruser@s' los sábados y domingos

Alfonso Arús va a por todas en su regreso a La Sexta. El presentador, que es el líder de las mañanas desde hace tres temporadas, también quiere conquistar los fines de semana y esta vez pondrá en marcha Aruser@s Weekend, una edición que se emitirá los sábados y domingos por la mañana y que estará presentada por su hijo Hans, llamado a ser el heredero de un programa de gran éxito en el que también trabajan otros miembros de la familia.

Hans Arús presentará el programa los fines de semana, entre las 09.00 y las 11.00, a partir de 6 de septiembre. Esta versión del programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en la edición de lunes a viernes. Hans es colaborador habitual de Aruser@s, al igual que Tatiana Arús y Arthur Arús. Además, Angie Cárdenas, pareja del showman, es la productora ejecutiva del formato y también es una pieza fundamental del programa en plató.

Alfonso Arús siempre ha reivindicado el trabajo de sus hijos en el programa. Así lo explicó en una entrevista que concedió a Informalia el año pasado. "Se me ha tildado, y justamente, de hacer un programa con toda la familia, pero si no estuvieran preparados no estarían", nos dijo. "Y no solo no desentonan, sino que todos están preparados. Es un negocio familiar, sí, como hay mercerías que también lo son".

Aruser@s vuelve a La Sexta convertido en un absoluto pilar de la cadena, porque ha alcanzado el liderazgo matinal por tercera temporada consecutiva. Con un 16,8% de cuota de pantalla, el programa mantuvo el pasado curso una media 365.000 espectadores. Se despidió con una ventaja de 3,8 puntos sobre Telecinco y 3,5 puntos sobre La 1. En target comercial, despuntó con un 20,6%, y también fueron muy notables los datos que cosechó entre los espectadores de 35 a 44 años (18%), de 45 a 54 (22,5%) y de 55 a 64 años (21,1%).

Además de los hijos de Arús, el equipo del programa está formado por Patricia Benítez, Marc Redondo, Alba Gutiérrez, Rocío Cano, Marc Llobet y Elizabeth López. A este grupo se suman otros colaboradores, como Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla'.