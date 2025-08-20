Eurovisión 2026 ya tiene sede oficial y fechas: Viena, la ciudad elegida para acoger la 70ª edición del festival

Viena ha sido elegida como la sede de Eurovisión 2026 después de un proceso de selección entre varias ciudades austriacas que habían mostrado su interés por acoger el festival, como Innsbruck, entre otras. Finalmente, la capital del país se ha impuesto en la carrera por organizar el certamen.

Eurovisión también ha dado a conocer las fechas del próximo festival, que en 2026 celebrará la 70ª edición de este certamen. La final será el sábado 16 de mayo de 2026, mientras que las semifinales tendrán lugar los días 14 (martes) y 14 (jueves) de ese mes.

"La UER está encantada de que Viena haya sido seleccionada como sede del Festival de la Canción de Eurovisión 2026", ha explicado Martin Green, director de Eurovisión 2026. "La reputación de Viena como una de las ciudades más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en la sede perfecta para la 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión".

Es la tercera vez que Viena va a ser la sede de Eurovisión, después de hacerlo en 1967 tras la victoria de Udo Jürgens el año anterior. La capital austriaca también organizó el festival en 2015 tras el triunfo de Conchita Wurst. Esta vez, lo hará gracias al éxito que el cantante JJ consiguió en la última entrega del festival.

"El excepcional Stadthalle de la ciudad fue una magnífica sede para la 60.ª edición en 2015 y estamos deseando dar la bienvenida a delegaciones, artistas y aficionados el próximo mes de mayo, ya que el mayor evento de música en vivo del mundo celebra 70 gloriosos años de estar Unidos por la Música", ha indicado ha explicado Martin Green. "Junto con la emisora anfitriona ORF y la ciudad de Viena, crearemos una espectacular celebración de la música que resonará en todo el mundo".

Michael Ludwig, alcalde de Viena, ha explicado que el éxito de la ciudad para ser elegida sede de Eurovisión 2026 tiene que ver con el "plan integral" que presentó, basado en "una enorme capacidad de alojamiento, una infraestructura excelente y una amplia experiencia en la organización de eventos internacionales". "Además, pusimos gran énfasis en ofrecer numerosos eventos del Festival de la Canción de Eurovisión en espacios públicos con acceso gratuito", ha indicado.