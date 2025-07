Melani García, la ganadora de 'Tu cara me suena' ya apunta a Eurovisión: "Busco canción para el Benidorm Fest"

Cada imitación de Melani García ha sido mejor que la anterior en Tu cara me suena. Su paso por el programa de Antena 3 no solo ha dejado actuaciones impecables que pasarán a la historia del programa, sino que ha servido para que muchos conozcan más de cerca a una de las artistas más prometedoras de nuestro país. Tuvo que interrumpir el programa para hacer los exámenes de la PAU y, con 18 años recién cumplidos, se prepara para estudiar Bellas Artes y Canto Lírico. Hace unos años, se quedó muy cerca de ganar Eurovisión Junior. Ahora, apunta a la versión de adultos y su próximo objetivo es el Benidorm Fest.

Para muchos eras la favorita. ¿Tú te veías así?

No, qué va. Había recibido mucho cariño de la gente y he notado nuevos seguidores que me han descubierto por Tu cara me suena y eso es muy bonito. Pero nunca me había sentido favorita, porque estaba rodeada de artistas con carreras larguísimas y yo estoy empezando.

¿Qué crees que te va a traer de bueno haber participado en un programa de tanta audiencia como 'TCMS'?

Es un programa que me ha dado una oportunidad increíble, porque la gente me ha podido conocer más. Y yo he descubierto cosas de mí misma que no sabía que podía hacer. Al ser un programa de tanta audiencia, llegas a más gente y te surgen nuevas oportunidades.

¿Qué has descubierto de ti?

Yo o tenía ni idea de imitar y en la primera gala me tocó Celine Dion... Yo vengo del lírico y ha sido como volver a empezar a cantar de cero, porque es otro registro. Gracias a este programa he podido ampliar mi registro con todos los estilos que he cantado.

¿Quién ha sido tu mayor descubrimiento de tus compañeros?

Todos, pero el que más me ha sorprendido ha sido Goyo [Jiménez]. Me lo esperaba de otra manera, porque es humorista, pero sabe de tantos temas, es una persona tan culta... me tiraba horas hablando con él porque da gusto estar con gente tan inteligente. Además, es muy humilde.

¿Cómo ha sido vuestra relación con Bertín Osborne?

Ha sido una persona superbuena. Nos contaba muchas anécdotas. Lo que nos gustó mucho de él es que nos dijo que nunca había encontrado un grupo con el que se hubiera llevado tan bien y al que tuviera tanto cariño. Nos decía que no estaba ni en el grupo de WhatsApp de su familia, pero sí en el de Tu cara me suena.

¿Y participa?

Sí. Siempre manda audios.

¿Te has quedado con algún consejo que te hayan dado en el programa?

Lolita me lo ha dicho muchas veces: que siempre me acompañe gente que me quiera y gente buena. Yo siempre voy con mis padres, sobre todo con mi madre. Es importante rodearte de personas que no te vean solo como un número, sino que te conozcan y miren por ti. Y yo con mi madre me entiendo con una mirada.

¿Tu familia te hace mantener los pies en la tierra?

Mi familia me ha inculcado que siempre hay que estar con los pies en la tierra. Además, un día estás arriba y otro abajo. Tengo la suerte de que me apoyan en todo.

¿Qué quieres hacer a partir de ahora?

Estudiar las carreras a las que he entrado -Bellas Artes y Canto Lírico en el Conservatorio Superior- y seguir en la música. Me gusta el pop y el lírico y, aunque a veces se llevan mal, a mí me gusta mezclar estos dos mundos.

¿Te vamos a ver en el Benidorm Fest?

Me encantaría. Me pongo la primera en la cola porque soy muy fan de Eurovisión y sería un sueño. Pero sí es verdad que quiero que sea con una canción con la que esté segura, no quiero hacerlo deprisa y corriendo. Quiero que tenga el toque Melani, el toque lírico. Para mí lo importante es la canción y, cuando la tenga, me presentaré.

¿Pero te vas a presentar este año?

Estoy abierta a que la gente me mande canciones, las escucho todas. Y cuando tenga la canción adecuada, me presentaré.