Melani García regresa a 'Tu cara me suena' tras la Selectividad y confiesa qué prefiere: "Sacar notaza en la PAU"

Las grabaciones de Tu cara me suena han estado en 'stand by' para que Melani García, la joven ganadora de La Voz Kids en 2018 y el rostro más joven del formato presentado por Manel Fuentes, pudiera centrarse en sus estudios y afrontar el examen de Selectividad, con el que justo este viernes ha puesto el broche de oro a su etapa de bachillerato… y, de paso, ha puesto fin también a las bromas y comentarios que han marcado su paso por esta edición del 'talent show' de Antena 3.

A solo cuatro días de cumplir los 18, Melani ya puede respirar tranquila. La joven artista, que ha compaginado maratonianas jornadas de estudio con los ensayos de Tu cara me suena, ha finalizado la PAU con una gran sonrisa. "Estoy ya liberada y súper contenta. Estuve estudiando muchísimo, compaginándolo con Tu cara me suena. Pero ya está, ahora tengo que esperar las notas… Me ha ido muy bien", confesaba este viernes en Y ahora Sonsoles.

Aunque aún le queda la espera más difícil —la de las notas—, afronta estos días con bastante optimismo. "Salí de los exámenes con buena impresión. De Filosofía salió lo que quería que saliera… Salí contenta y ahora estoy un poco en tensión esperando las notas", ha reconocido. Eso sí, no todo va a ser incertidumbre: "Mañana me gradúo", ha anunciado con una sonrisa de oreja a oreja.

Consciente del reto que ha supuesto compaginar ambas cosas, lo tiene claro: el esfuerzo ha valido la pena. "Prefiero sacar notaza en la PAU", ha confesado sin dudarlo, cuando le han preguntado si prefiere ganar Tu cara me suena o triunfar en Selectividad.

La cantante también ha compartido algunas anécdotas que ha vivido estos días en la universidad haciendo los exámenes: "No tenía en la mente que la gente de la PAU veía TCM... Había hasta profesoras que se sacaban fotos conmigo", ha contado.

Durante las últimas semanas, Melani ha hecho auténticos malabares para cumplir con ambos compromisos. "Los miércoles siempre estaba muerta de cansancio. En los parones del programa me llevaba la mochila para hacer los deberes y adelantar trabajos...", ha contado. Y aunque es una auténtica estrella sobre el escenario, tiene claras sus prioridades: "Los estudios siempre lo primero", ha confesado. Es más, ha reconocido que después de cada actuación prefiere no volver a ver los vídeos "de tantas veces que los repito", lo cierto es que se entrega al máximo: "Intento estudiármelo todo para meterme en el papel".

A pesar del ritmo frenético, el ambiente del programa ha sido un gran apoyo para la joven: "Mis compañeros son majísimos. No pensaba que Tu cara me suena iba a ser un entorno tan bonito... La verdad es que Manuel Vaqueiro está muy encima, pero todos están muy contentos conmigo".

Y cómo no, Bertín Osborne también se ha convertido en uno de los protagonistas del grupo: "Cada cena es 'la anécdota de Bertín'", ha contado entre risas. "Nos pidió que le metiéramos en el grupo de WhatsApp, y ahora no para de mandar audios, fotos… como una persona mayor", ha comentado sobre el ex de Gabriela Guillén.

Ahora que ha culminado con éxito sus estudios de bachillerato, puede volver a subirse al escenario, y lo hará este viernes para meterse en la piel de Los chicos del coro.