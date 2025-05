Manel Fuentes revienta el audímetro y rompe a llorar en Tu cara me suena por culpa de ¿David Bisbal?

El prime time de los viernes sigue siendo un campo de minas para TVE. El estreno de la serie Weiss & Morales tampoco ha conseguido remontar el vuelo: apenas un 8,9% de share y 940.000 espectadores, frente al 21,9% y 1.773.000 seguidores de Tu cara me suena en Antena 3, que domina con holgura la noche más competitiva de la semana. Funcionan la emoción, risas y nostalgia: Mikel Herzog conquistaba el corazón del público con su homenaje a Bisbal y hacía llorar a Manel Fuentes. La séptima gala mantuvo el altísimo nivel artístico de esta temporada y se convirtió en una noche repleta de emociones con imitaciones, lágrimas y un jurado conmovido.

La noche arrancó con fuerza gracias a Mikel Herzog Jr., quien se metió de lleno en la piel de David Bisbal para interpretar Camina y ven. Su actuación fue tan acertada que el público y el jurado se pusieron en pie de inmediato. Con los característicos rizos del almeriense y una voz prácticamente indistinguible del original, Mikel no solo sorprendió al plató: dejó sin palabras a Chenoa, quien compartió pasado sentimental con el cantante real. "Ha estudiado muy bien. Los gestos, la voz, los giros… Todo lo ha hecho perfecto", valoró Chenoa. En ese momento, Àngel Llàcer rompió la tensión con una pregunta directa: "¿Erais pareja en esa época?", a lo que la artista respondió con naturalidad: "Sí, fui parte de la historia". Lejos de incomodarse, Chenoa demostró, una vez más, su capacidad para enfrentar el pasado con humor y elegancia.

La imitación fue tan acertada que el programa lanzó un reto: poner la voz de Bisbal a frases célebres. En ese juego, Manel Fuentes sorprendió al público imitando al rey Juan Carlos con su célebre "¿Por qué no te callas?", provocando carcajadas y una petición en tono de broma: "¡Queremos a Manel en la próxima edición de Tu cara me suena!"

Tras ese inicio vibrante, Goyo Jiménez se metió en la piel del italiano Toto Cutugno, logrando una transformación que le valió los elogios de Flo: "No he visto a Goyo en ningún momento, solo a Cutugno". Luego fue el turno de Melani, quien volvió a deslumbrar con una interpretación impecable. "Es imposible no darte un 12, nunca tienes un fallo", le dijo Lolita, visiblemente impresionada. La nota divertida de la noche la pusieron Esperansa Grasia y Silvia Abril al transformarse en Sonia y Selena, mientras que Ana Guerra sorprendió al convertirse en un auténtico Calle 13, con rap incluido y un look totalmente irreconocible. Uno de los momentos más comentados llegó con Ángel Llàcer, quien expresó su frustración por no poder otorgar más notas altas: "Quiero volver al programa como concursante y cantar Buenas noches, señora, de Bertín Osborne", dijo entre risas. Sin dudarlo, el presentador le respondió: "¡Deseo concedido!".

En ese clima festivo, Manu Baqueiro brilló imitando a Leiva, mientras que Bertín Osborne, actual concursante, sorprendió con su interpretación de Kenny Rogers, recibiendo un inesperado piropo de Chenoa: "Estabas muy sexy". Otro de los momentos más emotivos lo protagonizó Yenesi, la segunda duelista de la noche, quien también homenajeó a David Bisbal con Mi princesa. Su interpretación estuvo cargada de emoción, hasta el punto de romper a llorar al finalizar. Manel Fuentes la abrazó y, entre lágrimas, le confesó: "Eres mi favorita". Llàcer no tardó en sumarse al homenaje con un discurso que conmovió a todos: "Hoy he visto tu alma, y es clara y preciosa".

El broche de oro lo puso la aparición de Tamara Gorro, que fue la invitada especial de la noche. La influencer se metió en la piel de Becky G con una enérgica versión de Fulanito, contagiando al plató con su entusiasmo. Entre anécdotas y complicidades, se descubrió un detalle entrañable: Lolita reveló que llama cariñosamente "Cheche" a Chenoa, generando risas y ternura entre los presentes. Finalmente, Mikel Herzog Jr. fue proclamado ganador de la gala, aunque, en un gesto de generosidad, decidió ceder el premio a Goyo Jiménez, quien anunció que lo donaría a la fundación Cris contra el cáncer, en homenaje a su padre.