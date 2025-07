Melani García sorprende con un gesto solidario tras ganar Tu cara me suena

Melani García, con tan solo 18 años, ha logrado emocionar a toda España al alzarse como ganadora de la última edición de Tu cara me suena. Su impecable imitación de Anne Hathaway interpretando "I Dreamed a Dream", tema emblemático del musical Los Miserables, le valió la victoria en una gala final vibrante en la que todos los finalistas ofrecieron actuaciones memorables. Pero lo que más ha dado que hablar no ha sido solo su talento vocal o su dominio escénico, sino la sorprendente decisión que tomó al recibir el premio económico de 30.000 euros.

La joven valenciana no pudo contener las lágrimas cuando Manel Fuentes pronunció su nombre como ganadora. Emocionada, agradeció a los miembros del equipo, a sus compañeros y al público por el apoyo constante que ha recibido a lo largo de la temporada. "Esto ha sido un sueño hecho realidad. Gracias por tanto cariño, por crear este ambiente tan bonito donde hemos crecido como artistas y como personas", expresó emocionada. Acto seguido, llegó uno de los momentos más impactantes de la noche. Con el trofeo en una mano y el micrófono en la otra, Melani anunció su decisión sobre el destino del premio económico, que tradicionalmente se destina a causas benéficas. "Sé que otros concursantes en ediciones anteriores han hecho algo similar y me gustaría seguir ese ejemplo. Quiero repartir el premio entre todos mis compañeros, para que cada uno lo done a la causa solidaria que elija", explicó con total naturalidad, sin esperar la ola de aplausos y emociones que provocaría entre el público y sus compañeros.

Este gesto, cargado de generosidad y empatía, fue recibido con una ovación cerrada en el plató. Los demás concursantes se mostraron profundamente agradecidos, algunos incluso visiblemente emocionados. No es habitual que alguien tan joven actúe con tal madurez y desprendimiento, y por eso su decisión ha sido celebrada tanto dentro como fuera del programa.

El presentador del concurso, Manel Fuentes, fue uno de los primeros en reaccionar ante esta muestra de solidaridad. "Como decía Ana Guerra antes, esto no va solo de talento, va de sensibilidad, de corazón, y tú lo has demostrado con creces. El premio eres tú, Melani", afirmó, mientras no podía ocultar su admiración por la joven artista. Fuentes incluso se permitió compartir una reflexión personal que había mantenido en privado durante semanas: "Pocas veces digo esto, pero creo que estamos ante una estrella internacional. Se lo dije al jurado desde el primer momento. El futuro de Melani va a ser brillante, porque tiene una voz extraordinaria, pero también una luz que traspasa".

Melani, ganadora de Tu Cara Me Suena

"Estoy en shock. No sé si mañana al despertar pensaré que ha sido un sueño"

La trayectoria de Melani García no comenzó con Tu cara me suena. La joven ya contaba con una carrera prometedora desde que ganó La Voz Kids en 2018 y representó a España en Eurovisión Junior en 2019. Sin embargo, su paso por el programa de Antena 3 ha marcado un antes y un después, consolidándola como una artista versátil, capaz de transformarse en cada gala y de emocionar con cada interpretación. Tras la gala, Melani compartió un emotivo mensaje a través de las redes sociales oficiales del programa. "Estoy en shock. No sé si mañana al despertar pensaré que ha sido un sueño. Me siento afortunada de haber vivido esta experiencia tan intensa y tan bonita. Gracias por el cariño y por hacerme sentir parte de esta familia. Me da pena que termine, pero me voy llena de aprendizaje, de recuerdos inolvidables y, sobre todo, de mucho amor". Este tipo de actitudes no hacen más que reafirmar lo que muchos ya intuían: Melani García no es solo una gran cantante, es también una joven con una profunda conciencia social y una calidad humana poco común. En una industria donde el individualismo muchas veces se impone, su ejemplo resalta como un modelo de generosidad y compromiso con los demás.