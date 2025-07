Bertín Osborne renuncia a la final de Tu cara me suena 12 y cede su puesto a Esperansa Grasia

La segunda semifinal de Tu cara me suena 12, emitida este viernes, con una apabullante audiencia del 24% de share frente a poco más de un 10% de DeViernes, ofreció una de las noches más emocionantes de la temporada. El programa reveló el nombre de los cinco finalistas que competirán en la gran gala del próximo 11 de julio y Bertín Osborne, tras clasificarse entre los mejores decidió ceder su lugar a otra concursante.

Bertín Osborne sorprendió a todos al interpretar a María del Monte, en una actuación que rompió completamente con su estilo habitual. Transformado en la tonadillera, vestido con mantón, volantes y una gran puesta en escena flamenca, el artista ofreció una versión inolvidable de Cántame, acompañado incluso por la propia María del Monte, que se sumó a la actuación para poner el broche de oro a un número muy aplaudido. El público en plató estalló en ovaciones, mientras que el jurado no disimuló su asombro. Manel Fuentes, presentador del programa, bromeó diciendo que "desde Los Morancos no se había visto nada igual". Lolita, visiblemente sorprendida, se dirigió a Bertín con humor y afecto: "Te juro que yo no doy crédito. Lo siento, pero ya no te puedo mirar con los mismos ojos con los que te miraba antes". Entre risas y aplausos, la cantante también quiso destacar el lado más desconocido del concursante.

"Bertín tiene fama de algo que no se corresponde con cómo es en realidad. Este programa le ha permitido mostrar un lado simpático"

"La imagen que muchos tienen de ti es muy distinta a la persona que yo conozco. Hoy has callado muchas bocas", afirmó Lolita antes de que María del Monte añadiera unas palabras llenas de cariño: "Bertín tiene fama de algo que no se corresponde con cómo es en realidad. Este programa le ha permitido mostrar un lado simpático, bromista, más cercano". La puntuación del jurado, junto con el apoyo del público, colocó a Osborne en el quinto puesto de la clasificación, garantizando así su acceso a la gran final. No obstante, justo después de recibir la noticia, interrumpió la gala con un anuncio inesperado: "He venido aquí a pasarlo bien, a disfrutar, no estoy pendiente de los números ni de ganar. Así que voy a hacer algo diferente". El cantante comunicó en directo su decisión de renunciar a competir por el primer puesto y propuso que su lugar fuese ocupado por la siguiente persona con mayor puntuación. "La semana que viene vendré igualmente, haré de AC/DC, pero como exhibición. Quiero que el siguiente concursante entre en la final", afirmó. Este gesto provocó una fuerte ovación del público y una reacción emocionada por parte de Esperansa Grasia, la tiktoker que ocupaba el siguiente puesto en el ranking. "Millones de gracias, Bertín. Me encantaría deciros algo, pero no me esperaba esto para nada", confesó entre lágrimas tras ser confirmada como nueva finalista.