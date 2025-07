Hay que ver a Ana Guerra emocionando con su imitación de Luciano Pavarotti en la segunda semifinal de Tu cara me suena

A solo una semana de la gran final de Tu cara me suena 12, Ana Guerra protagonizó este viernes una actuación memorable, aunque no fue la única. La cantante canaria se metió en la piel de uno de los grandes iconos de la ópera: Luciano Pavarotti. Lo que en principio parecía un desafío abrumador, se convirtió en un emotivo homenaje que paralizó el plató de Antena 3 y dejó sin palabras tanto al jurado como al público.

A lo largo del concurso, Ana ha demostrado una evolución constante, mostrando versatilidad en cada gala. Desde el ritmo contagioso de Thalía o Gloria Estefan hasta la sensibilidad de artistas como Rosana o Laura Pausini, ha sabido adaptarse a estilos muy diversos, logrando siempre conectar con la audiencia. Sin embargo, este último reto suponía un salto cualitativo, al tener que enfrentarse al registro lírico de un tenor que marcó un antes y un después en la música clásica.

Con la ayuda del equipo de caracterización y vestuario del programa, Ana se transformó en Pavarotti de forma impactante. Pero más allá del aspecto visual, lo que realmente sorprendió fue su interpretación vocal. Sin coristas ni coreografías que la acompañaran, se enfrentó sola al escenario, confiando únicamente en su voz. Interpretó una de las arias más reconocidas del repertorio del tenor italiano, alcanzando con solvencia los tonos más exigentes. El jurado, visiblemente emocionado, no escatimó elogios. Lolita fue la primera en intervenir, aún sorprendida por lo que acababa de presenciar. "Imitar a Pavarotti son palabras mayores. ¿Qué te digo? Que has tenido dos cojones, no te puedo decir otra cosa", soltó con admiración. "Has llegado a un tono que me hizo agarrarme a la silla. Lo hiciste con una facilidad que no es normal", añadió entre aplausos, antes de entregarle la máxima puntuación de la noche.

Chenoa quiso subrayar la dimensión emocional de la actuación. "Hoy ha sido la noche de las lágrimas. Nos habéis emocionado todos, pero en tu caso se notaba que llegabas cargada de trabajo técnico y emocional. Eso no es fácil de gestionar. Estabas fuera de tu zona cómoda, y aun así lograste transmitir una fuerza enorme desde el corazón", señaló la artista. Ahora, la cantante canaria se enfrentará en la gala decisiva a Melani García, Mikel Herzog Jr., Esperansa Grasia y Gisela Lladó. La emoción está asegurada, y cada uno de los finalistas llega con una trayectoria sólida y momentos brillantes que han marcado esta edición.