María Escario sorprende con un mensaje muy crítico contra un presentador de informativos que "sobreactúa": "No puedo"

María Escario es una voz más que autorizada de la televisión aunque ya esté jubilada y no forme parte de la plantilla de TVE, la que fuera su casa durante toda su carrera profesional. La periodista tiene acreditado criterio para pronunciarse sobre lo que sucede en este medio, sobre todo si afecta al ámbito de los informativos, el terreno que ella ha pisado durante casi toda su trayectoria.

Por eso es muy significativo el mensaje que María Escario colgó en redes sociales este martes por la noche, justo cuando el Telediario 2 de TVE acababa de finalizar su emisión. Poco antes lo habían hecho los informativos nocturnos de las cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco.

"No puedo con esa tendencia a sobreactuar cuando se presenta un informativo buscando ser natural", escribió María Escario en su cuenta de X, antes Twitter. "Ahí lo dejo", apostilló la periodista, que en ningún momento especificó a quién se refería con esa reflexión que anotó a las 21.50 de la noche.

Minutos antes de colgar ese mensaje, el Telediario 2 de TVE acababa de cerrar su edición del martes. El informativo de prime time de la cadena pública está presentado durante el mes de agosto por el periodista Lluís Guilera. A partir de septiembre, la silla de ese espacio de noticias estará ocupada por Pepa Bueno, que regresa a la Corporación tras sus años en El País y la SER.

Como decimos, María Escario no mencionó el nombre del presentador o presentadora al que estaba haciendo referencia, por lo que podría estar hablando de cualquier conductor de informativos. Durante el mes de agosto, Esther Vaquero se hace cargo de Antena 3 Noticias 2, un espacio que habitualmente presenta Vicente Vallés. En el caso de Telecinco, Leticia Iglesias es la encargada de cubrir las vacaciones de Carlos Franganillo.