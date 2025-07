Nacho Palau airea su tormentosa relación con Miguel Bosé: "Se llevó a los niños y separó a mi familia. Me anuló como padre"

Fue la pareja de Miguel Bosé durante más de 20 años (la mayoría en la sombra) y juntos formaron una familia numerosa. Nacho Palau (52) ha decidido hablar alto y claro sobre la relación que mantiene actualmente con su ex. El escultor se ha sentado en DeViernes para repasar su historia con el cantante de Amante bandido, especialmente en lo que respecta a la crianza de los hijos que tienen en común —cuatro en total—. Sin rodeos, ha comenzado la entrevista calificando a Bosé como "autoritario" y ha dejado entrever que la convivencia y la coparentalidad con el cantante no es precisamente un camino de rosas.

También ha reconocido que su historia de amor estuvo marcada por la pasión. Es más, el valenciano ha querido dejar claro que su relación con el artista fue, en muchos sentidos, inolvidable: "Mi relación fue maravillosa. Duró muchos años. Con amor, cariño, todo...", ha confesado.

Palau ha abierto la puerta a la nostalgia y ha recordado la fuerte conexión que compartieron en su día: "Éramos muy buenos amantes", ha dicho con naturalidad. "He presumido de que ha habido pasión durante muchísimos años", añadía, sin ocultar que, pese a la mala relación que tienen actualmente, hubo un tiempo en el que fueron muy felices.

"Yo vivía en la intimidad, no quería que eso se rompiera, si veía una cámara me escondía, no quería que me sacaran en la tele", ha explicado sobre los inicios de su relación.

El declive de su relación empezó, según cuenta el valenciano, cuando se mudaron a Madrid, ahí se dio cuenta de que el cantante le había sido infiel en varias ocasiones: "Pillé a Miguel hablando con otro chico y me dijo que estaba enamorado", ha contado. "En ese momento, me quise morir". "Con esa infidelidad empezaron a cambiar muchas cosas...", ha señalado sobre los motivos de su ruptura.

La paternidad también marcó un antes y un después en el declive de su relación. Tuvieron cuatro hijos por gestación subrogada, un sueño para Nacho desde siempre: "Yo quise ser padre siempre", ha confesado. Pero la llegada de los niños sacó a relucir el lado más celoso de Miguel, según apunta: "La putada es que en el momento en el que llegaron los niños volvió a aparecer el Miguel celoso, y yo ya no aguanté", ha reconocido el escultor. "Se llevó a los dos niños y separó a mi familia. Fue el responsable del dolor de todos estos años...". E incluso, ha señalado: "Me anulaba como padre".