'Drag Race España' vuelve con el estreno de su quinta temporada y ya hay fecha de estreno

Drag Race España vuelve en septiembre a Atresplayer. El programa vuelve a la plataforma de Atresmedia con el estreno de la quinta edición, una entrega que volverá a estar presentada por Supremme de Luxe. De esta manera, la cadena desvela el misterio que rodeaba a esta nueva temporada, porque se desconocía en qué momento del año iba a tener salida en el catálogo de la compañía.

Una nueva promoción de concursantes competirá para convertirse en la nueva superestrella drag española, aunque conseguirlo no será nada fácil. Lo harán en una temporada que será más grande que nunca, porque Drag Race España aumentará el premio, que pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000.

Las nuevas participantes deberán demostrar que son las mejores y por ello superarán todo tipo de pruebas para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo deberán demostrar frente a un jurado formado, un año más, por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores 'looks' según la categoría semana

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution. Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la Dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Con 17 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, RuPaul's Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas. El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa.