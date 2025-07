Brutal crítica de Víctor Sandoval a 'La familia de la tele': "¿De qué iba el programa? Cada día era uno diferente"

A pesar de llevar casi un mes fuera de la parrilla de TVE, el fracaso de La familia de la tele sigue siendo un tema muy comentado, sobre todo por sus protagonistas. El último en hacerlo ha sido Víctor Sandoval, el cual no ha tenido tapujos en criticar abiertamente el magacín de La 1.

Lo ha hecho en un a entrevista para el podcast El círculo independiente de Euprepio Padula donde ha defendido que el fracaso no fue culpa de la cadena. "Nadie se esperaba que iba a fracasar. Los responsables de los fracasos no lo asumen jamás. Aquí el responsable del fracaso, porque es un fracaso, no es RTVE", ha comenzado tajante. "TVE puso toda la carne en el asador, yo no he visto mayor promoción que la que se ha hecho de este programa", ha dicho Sandoval destacando el buen trabajo que hizo TVE para que el proyecto saliera a delante.

Además, ha defendido su postura respondiendo a algunas críticas que ha recibido durante estos meses. "Se decía 'es que no es para el público de TVE'. Mentira, porque el público es todo igual. El público ve cosas interesantes y que quiere ver, estén en la cadena que estén", ha sentenciado sin dudarlo.

El que fuera concursante de Bake Off: Famosos al horno tiene claro cuál fue el motivo del fracaso. "No se hizo ningún programa piloto. Cuando a mí se me contrata para ese proyecto, a mí y a todos se nos dicen unas cosas. ¿Cuántos colaboradores había en la fiesta de presentación y cuántos han salido al final? Cada día el programa era una cosa", defendió Sandoval compartiendo la misma opinión que otros compañeros como Aitor Albizua.

Sandoval tiene claro que el problema fue la falta de base en el proyecto. "Se achaca a que el estreno se anuló porque se murió el papa. Pero no pasa nada, porque si el proyecto es buenísimo vas a tener lo mismo. ¿Pero qué proyecto? ¿De qué iba el programa?", ha preguntado con sorna al no saber de que trataba el magacín siendo uno de los colaboradores.

Si ni él mismo sabía de que iba el programa, era muy complicado que los espectadores tuvieran respuesta a esta pregunta. Además, Víctor Sandoval se ha quejado de los constantes cambios, según audiencia. "Yo con La familia de la tele no he podido aprender nada, porque si tenía una conexión era de dos segundos. Rodabas un reportaje y luego no salía porque lo tiraban, porque si la audiencia era del 5% hacían cambios", ha sentenciado el rostro televisivo. "Hacer televisión basándose en la improvisación no funciona, hay que tener una escaleta. No hablo de guion, porque yo no soy de guiones. Pero tienes que tener una base", ha finalizado Víctor Sandoval.