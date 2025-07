Gisela dedica su actuación final en 'Tu cara me suena' a Toni Cruz tras su muerte: "Si no fuera por él…"

La gran final de la duodécima edición de Tu cara me suena estuvo marcada por emociones a flor de piel. Aunque el foco estaba puesto en la competición por el primer puesto, que finalmente se llevó Melani García con una imitación magistral de Anne Hathaway, la gala tomó un cariz muy distinto cuando Gisela, una de las finalistas, decidió dedicar su última actuación a Toni Cruz, fallecido pocas horas antes.

Toni Cruz, productor de televisión, fundador de Gestmusic y uno de los grandes nombres de la historia de la televisión, murió a los 78 años, una noticia que sacudió al sector audiovisual y que también se coló inevitablemente en el plató del programa que él mismo ayudó a crear. Con más de tres décadas de trayectoria, Cruz fue impulsor de formatos tan emblemáticos como Operación Triunfo, Crónicas Marcianas, ¡Mira quién baila! o el propio Tu cara me suena. Su huella es imborrable.

Entre quienes más sintieron esta pérdida se encontraba Gisela, exconcursante de OT 1 y una de las voces más queridas de la música española. Visiblemente emocionada, se subió al escenario para interpretar el tema Nothing Compares 2 U, de P!nk, un número que ya de por sí destilaba sensibilidad. Sin embargo, fue al finalizar la actuación cuando la artista quiso hacer pública su dedicatoria: "No sé si procede o no, pero voy a decir algo… Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Así que Toni: Nothing compares to you".

El homenaje, sencillo pero cargado de significado, provocó un largo aplauso en el plató. A sus palabras se sumó Manel Fuentes, presentador del programa, quien también dedicó unas palabras a Cruz en nombre del equipo. "Hoy este programa también va por él", dijo antes de dar paso a la siguiente actuación. El tributo de Gisela no fue casual. La cantante, de 42 años, conoció a Toni Cruz desde sus inicios en la televisión y siempre ha reconocido que fue uno de los primeros en apostar por su talento. Su carrera, de hecho, está estrechamente vinculada a Gestmusic y a los formatos musicales impulsados por la productora.

La muerte de Toni Cruz dejó un vacío inmenso en la industria. A falta de más detalles sobre las causas de su fallecimiento, compañeros de profesión y amigos han comenzado a despedirse de él públicamente. Josep Maria Mainat, su socio y compañero en La Trinca, abandonó sus vacaciones en Grecia para regresar a España y darle el último adiós. Por su parte, Andreu Buenafuente también quiso rendirle homenaje durante su espectáculo La selva, destacando su legado como "pionero de una televisión moderna, audaz y de enorme calidad". "Fueron los más modernos", señaló Buenafuente en referencia a La Trinca. "Viajaban, veían lo que funcionaba fuera y lo traían a España. Dejaron el listón muy alto y nos allanaron el camino a muchos". Toni Cruz no solo fue un creador de formatos; fue, sobre todo, un creador de oportunidades para nuevas voces, artistas y presentadores que hoy siguen ocupando el centro del entretenimiento español. La gala, inevitablemente teñida por este tono de homenaje, siguió adelante entre emociones encontradas. Melani García, la más joven de los finalistas, se alzó con el premio gracias a su impecable actuación. Al recibir los 30.000 euros del galardón, anunció que donará el dinero a distintas causas solidarias, gesto que fue aplaudido por sus compañeros y por el público.

Gisela, por su parte, recibió un emotivo regalo por parte del jurado: un calendario con imágenes de sus actuaciones más destacadas durante el programa. "Me lo voy a llevar con mucho cariño", aseguró entre lágrimas. La noche también dejó otras sorpresas, como la aparición de Melody, quien fue imitada por Ana Guerra en la final con su exitoso tema Esa diva. La cantante, que participó en Tu cara me suena en 2013, no escondió su emoción al ver su canción en el escenario. "Me asusté cuando vi el traje de Ana, era idéntico al mío", comentó entre risas. El podio final lo completaron Esperanza Gracia, en segunda posición, y Mikel Herzog Jr., quien se llevó el tercer puesto tras una edición en la que fue uno de los favoritos tanto del público como del jurado. Pero si algo quedó claro en esta edición final de Tu cara me suena, fue que el verdadero homenajeado de la noche no fue un concursante, sino el alma detrás de las cámaras: Toni Cruz. Su legado sigue presente en cada nota, cada risa y cada aplauso que retumbó en el plató. Y Gisela, con su sincera dedicatoria, puso voz al sentimiento compartido de toda una generación: "Nada se compara a ti".