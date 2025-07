David Bisbal, roto tras la muerte de Toni Cruz: "Todavía no puedo asimilar que te hayas ido"

El mundo de la televisión y la cultura catalana está de luto tras la muerte de Toni Cruz, productor y empresario clave en el entretenimiento español. Con 78 años, Cruz deja un legado imborrable como impulsor de programas emblemáticos como Operación Triunfo y Crónicas Marcianas, además de ser parte fundamental del grupo musical La Trinca. En las últimas horas, el productor ha recibido numerosas muestras de cariño. David Bisbal ha destacado su gratitud hacia quien confió en él desde el principio: "Todavía no me puedo creer que te hayas ido", ha confesado el almeriense en sus redes.

El ex triunfito ha recordado con cariño al productor que le catapultó a la fama: "Si te tuviera ahora mismo enfrente, te diría que espero que hayas podido ver a Juan Ramón Mainat y a Álex, y que les des un abrazo muy fuerte de mi parte". El marido de Rosanna Zanetti ha confesado: "Me quedo con lo más valioso: tu cariño desde el principio, tu confianza en mí cuando todo empezaba... y sobre todo los consejos que me diste detrás de las cámaras, en silencio, con generosidad".

David Bisbal le rinde un sentido homenaje a Toni Cruz

Y ha concluido: "Nos quedaron momentos para vivir, pero estoy seguro de que algún día nos volveremos a encontrar".

Una leyenda de la televisión

Toni Cruz, nacido en Girona en 1946 y criado en Canet de Mar, fue mucho más que un productor; fue un auténtico referente del entretenimiento en España. Comenzó su carrera en los años 60 en la música con el grupo satírico La Trinca, que revolucionó la escena con su humor ácido y crítica social durante la dictadura franquista. Más tarde, dio el salto a la televisión, donde se convirtió en una pieza clave detrás de programas icónicos como Operación Triunfo y Crónicas Marcianas, que marcaron una época y cambiaron para siempre la televisión española. Su visión y su talento impulsaron la creación de formatos que siguen siendo referentes, dejando un legado imborrable en la industria audiovisual. Además, en los últimos años, Cruz lideró la transformación de Barça TV hasta dar vida a la plataforma Barça One, reflejando su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y apostar por la innovación.

Toni Cruz formó parte de La Trinca