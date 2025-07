El drama de la miss Eugenia Santana tras sufrir una agresión sexual: "Fui drogada, hizo conmigo todo lo que quiso"

Con lágrimas en los ojos y muy nerviosa. Así comenzó la entrevista Eugenia Santana. La que fuera Miss España en 1992 relató en DeViernes su drama personal tras sufrir una brutal agresión sexual de la que todavía no ha logrado recomponerse.

Ocurrió hace justo un año, tal y como ella misma contó en directo: "El verano pasado sufrí una agresión sexual. Fui drogada, con lo cual se me anuló completamente mi voluntad", comenzó relatando con lágrimas en los ojos.

La ex reina de la belleza, en vuelta en lágrimas, explicó que todo sucedió en su ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, en una salida habitual con amigas: "Estaba en el Bingo Victoria de Las Palmas de Gran Canaria y salí a fumar con una amiga. Dos individuos me pararon y me preguntaron si ya me iba...". Minutos después, recibió un mensaje que la alteró: "Recibí un mensaje donde se me dice que mi hijo necesita de mi ayuda y ellos se ofrecen a llevarme a casa y les dije que sí, sin pensarlo".

Según contó, recogió a su hijo y, en un gesto de gratitud, cometió un error que aún no se perdona: "Recogí a mi hijo y como agradecimiento les invité a subir. Me arrepiento de no haber medido las consecuencias..." confesó completamente rota.

Después, describió lo poco que recuerda de aquella noche: "Uno de ellos se puso a jugar con mi hijo y el otro se quedó conmigo. Recuerdo luchar contra viento y marea... me agarraba de los brazos, me bajó el vestido e hizo de mí todo lo que quiso", declaró entre sollozos. Fue al día siguiente cuando comenzaron a venir los recuerdos completos: "Empecé a recordar toda la secuencia, me sentía dolorida... Fue tan duro", añadió, con la voz quebrada.

La modelo siguió dando detalles de su agresión: "Me voy a mi vestidor y él me sigue. Recuerdo estar luchando para quitármelo de encima. Me besaba por todo el cuerpo. Yo no gritaba por mi hijo, pero trataba de zafarme. Era alto y fuerte; y en voz baja le decía 'para, para, para'. Se me hizo eterno... Me bajó el vestido y me puso contra la pared", detalló.

"Parecían buena gente, nunca reparé en las consecuencias y en el daño que me podrían hacer. Hasta el día de hoy no sé por qué pasó eso. No paro de ver imágenes en mi cabeza, es como una película", confesó.

La ex Miss Canaria reconoció que tras lo sucedido no conseguía levantar cabeza: "Yo no estaba bien. Yo no estaba en condiciones de cuidar a mi hijo (...) Me he castigado mucho durante muchos meses. No entiendo por qué me subí a ese coche con dos desconocidos y puse en peligro a mi hijo". Sin embargo, a pesar de todo, aseguró: "No tengo miedo, me siento fuerte. Estos individuos tienen que pagar por lo que hicieron. Necesito que el juicio avance para poder cerrar este capítulo ya. Solo quiero ayudar a otras mujeres para que no se queden calladas y que mi familia me perdone", zanjó.