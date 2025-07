El estremecedor relato de la miss Eugenia Santana, víctima de una agresión sexual: "Hizo conmigo todo lo que quiso"

Saltó a la fama cuando en 1992 se coronó como la mujer más bella de España y desde entonces ha sido una habitual en desfiles y photocalls. Este jueves, Eugenia Santana, de 51 años, ha sorprendido desvelando que atraviesa por el peor momento de su vida tras ser víctima de una agresión sexual: "Lo he pasado muy mal y necesito contarlo para poder continuar con mi vida".

La modelo, envuelta en lágrimas, ha contado que los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, su tierra. Dos hombres se ofrecieron a llevarla a su casa en coche y, tras drogarla, uno de ellos la agredió sexualmente: "Todo lo que recuerdo es a través de flashes. Él me agarraba del corazón muy fuerte. Yo no gritaba, simplemente trataba de luchar contra esa persona. Me bajó el vestido y empezó a hacer de mí todo lo que quiso". Destrozada, Eugenia desvela que se encuentra en terapia psicológica desde entonces y que, tras denunciar lo sucedido en comisaría, está a la espera de juicio: "Está siendo muy duro".

??????? ??????? relata el capítulo más duro de su vida:



Eugenia sabe lo que es el dolor y el sufrimiento: ha sido víctima de violencia de género, es bipolar y tiene una enfermedad cerebrovascular hereditaria. De carácter discreto, ha guardado silencio durante todo este tiempo, pero ahora, tras la denuncia de Paloma Lago contra el ex consejero gallego Alfonso Villares, ha querido dar el paso para sanar y recuperar su vida: "Me he sentido la culpable de que todo eso me pasara, pero yo no soy la culpable, he sido la víctima. Mi familia es lo más importante que tengo en esta vida. Yo sé que ellos no están de acuerdo de que hoy me siente aquí. Yo solo quiero pasar página", ha dicho en el vídeo previo lanzado por De Viernes.

