Susana Díaz no aguanta más y estalla ante Susanna Griso: "¡Esto es una tortura televisiva!"

Susana Díaz se ha sentado junto a Susanna Griso en el plató de Espejo Público para analizar la situación política del país tras las últimas informaciones que salpican al PSOE. La invitada ha reconocido que ha encajado "muy mal todo", tras los últimos datos y audios que han salido a la luz de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Pero la situación más curiosa se ha vivido cuando Díaz ha querido denunciar una situación que ha vivido en el plató durante toda la mañana. "Lo que también he encajado muy mal es el frío al que me están sometiendo, que esto es una tortura televisiva", ha reprochado a Susanna Griso porque la temperatura del plató era muy fría.

La presentadora ha intentado disculparse explicándole que el plató iba a estar a 23 grados pero que ella tenía un chorro de aire encima. "Es una nueva práctica televisiva que es tenerme aquí con el chorro de aire frío para ponerme ya blandita y ahora entras tú a matar", ha añadido la socialista tirando de ironía. Mientras, Susanna Griso ha comenzado a reír.

"Me ha parecido brutal, los televidentes no están viendo a los grados que me ha tenido aquí Susanna Griso durante una hora, los cámaras me han ofrecido sus sudaderas. Mira que he recibido golpes políticos pero como el golpe de frío... es algo inaudito", ha finalizado Susana Díaz, intentando llevar el asunto al humor.