La contundente respuesta de Gema López a Terelu Campos tras su zasca a 'Espejo Público': "Yo sí soy profesional"

Terelu Campos ha vivido un día importante este miércoles al presentar, en Móstoles (Madrid), su obra Santa Lola, la misma producción teatral que dejó aparcada y sin recaer en San Pedro del Pinatar (Murcia), como estaba previsto, para poner rumbo, por segunda vez, a Honduras. Tras acabar Supervivientes el pasado 28 de mayo, la hija de María Teresa Campos ya está preparada para retomarla.

En la presentación de este miércoles, ha estado arropada por su sobrino, José María Almoguera, como reportero de TardeAR, y también por su compañero sobre el escenario, César Lucendo. Sin embargo, la tensión ha subido cuando Espejo Público ha tratado con ella de tú a tú a través de una de sus reporteras. El mismo programa donde trabaja Gema López, su antigua compañera en Sálvame, con la que ya ha protagonizado algún momento tenso.

En la rueda de prensa, la periodista Vanessa Pámpano le ha dicho a Terelu: "Decías que había un medio, no sé si éramos nosotros, que había dicho que habíais vendido pocas entradas". Y Lucendo ha aclarado: "Se dijo que Valladolid [donde estrenaron] estaba lleno porque eran todo invitaciones". La propia Terelu ha intervenido después: "Eso fue lo que dijisteis". Y la madre de Alejandra Rubio ha continuado, molesta: "Eran seis invitaciones: mi hermana, mi cuñado, mi hija, su pareja, mi amiga y mi doctora. Me llevé yo las seis de todos".

Preguntada sobre la posibilidad de hacer las paces con Espejo Público, ha aclarado: "Yo no entro en ninguna guerra. No participo, no disparo. Quien quiera ir a la guerra y disparar... Es problema de cada uno. Yo no entro en ese aspecto".

Y la reportera ha seguido hilando con un tema que también han tratado estos últimos días: "El tema de la respiración... No sé si estás enfadada...". Terelu ha respondido con un dardo: "No sé de qué me hablas... Es que veo Telecinco, trabajo para Telecinco y solo veo Telecinco, Mediaset, Supervivientes, La Favorita, TardeAR, El Diario de Jorge...".

Desde plató, Miquel Valls ha intervenido: "Dile [dirigiéndose a la reportera] a Terelu que no vamos a ninguna guerra, que ni tenemos armas ni pistolas". Y Terelu ha seguido: "Es que no sé qué habéis comentado de la respiración... Es que te prometo que no lo sé. Estoy respirando como tú ahora... Estoy muerta en la obra, pero respiro. Mira cómo respiro".

Gema López, en plató y sin que su antigua compañera la escuchara, ha sentenciado la conversación: "Yo soy profesional y veo Telecinco, Antena 3, laSexta y todo".